El tenista Jannik Sinner, suspendido tres meses por dopaje

El italiano Jannik Sinner ha aceptado una suspensión de tres meses tras llegar a un acuerdo con la Agencia Mundial Antidopaje por sus positivos de dopaje, en controles a los que se sometió el pasado año.

La sanción comprende desde el 9 de febrero hasta el 4 de mayo. «La AMA y Jannik Sinner han alcanzado un acuerdo para un período de inhabilitación que mantendrá al jugador fuera de la competición hasta el 4 de mayo.

«Luego de una investigación exhaustiva por parte de la ITIA (incluido el asesoramiento de laboratorios acreditados por la AMA), quedamos satisfechos de que el jugador había establecido la fuente de la sustancia prohibida y que la infracción no fue intencional. El resultado de hoy respalda este hallazgo», indica el comunicado.

«La ITIA remitió el asunto a un panel independiente que llegó a una decisión de «Sin Culpa o Negligencia» y, por lo tanto, sin suspensión basada en los hechos y su aplicación de las reglas. El resultado en tres meses sólo fue posible mediante un acuerdo entre la AMA y el jugador», señala la nota.

El número uno del mundo se perderá los torneos de Sunshine Double Montecarlo, Madrid y regresará en el Masters 1000 de Roma.

«Soy responsable de mi equipo»

«Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas normas de la AMA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de resolver este procedimiento con una sanción de 3 meses», explicó Sinner en un comunicado facilitado por su equipo de prensa.

El número 1 del mundo dio positivo por una sustancia llamada clostebol en Indian Wells el pasado marzo, hace casi un año. El motivo, según explicó el tenista en su día, fue un masaje que recibió de su fisio sin guantes mientras éste se curaba una herida en el dedo con un medicamento que contenía la sustancia prohibida.

Sinner, según informó su equipo el comunicado oficial, reconoce su «responsabilidad parcial en los errores cometidos por su equipo», pero puntualizó que la investigación de la AMA «llegó a la conclusión de que no tuvo ninguna intención ni obtuvo ninguna ventaja competitiva de los dos resultados positivos detectados en su organismo».