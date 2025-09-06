El terremoto en el este de Afganistán que arrasó hogares, generaciones y medios de subsistencia

Ahmad Khan Safi tuvo una buena vida en Afganistán. El agricultor criaba ganado en el valle de Dewagal de la provincia de Kunar, y la gente viajaba desde todo el país para visitar la zona. Los turistas se maravillaron con su paisaje verde, sus caminos sinuosos y sus formidables pendientes. El valle parecía intacto.

Era difícil de alcanzar, tan inaccesible que la gente tenía que cambiar de automóvil cuatro veces desde la ciudad de Jalalabad, en la vecina provincia de Nangarhar, y caminar el resto del camino durante varias horas o montar en mula.

Safi había construido una casa de 10 habitaciones con barro y piedra porque la madera y el cemento eran demasiado caros y poco prácticos para transportar. La casa se derrumbó tan pronto como un gran terremoto que mató al menos a 2,000 personas golpeó el 31 de agosto. Su conmoción fue rápidamente reemplazada por miedo y pánico.

«Estaba atrapado en el barro y no podía respirar», dijo a The Associated Press desde un hospital de Jalalabad. «Luché mucho para salir, pero me golpearon las rocas y caí tan fuerte que me lesioné la pierna». Pasó la noche bajo los escombros, sin saber si su familia estaba viva o muerta.

La ayuda llegó a la mañana siguiente, alrededor de las 10 a.m., cuando la gente llegó a pie desde otros distritos.

La lejanía de la región complica los esfuerzos de rescate

El devastador terremoto no fue el más fuerte ni el más mortífero en la historia reciente de Afganistán. Pero la remota y accidentada Kunar ha desafiado los esfuerzos de rescate. Las autoridades talibanes han desplegado helicópteros o comandos del ejército lanzados desde el aire para evacuar a los sobrevivientes.

No hay un lugar de aterrizaje de helicópteros en Dewagal Valley y no hay camino para vehículos, y mucho menos maquinaria pesada. Muchos de los heridos murieron porque no había forma de llegar a ellos, dijo Safi, quien fue llevado a un lugar seguro en los hombros de la gente. Una corriente de camillas caseras se filtraba hacia un terreno más hospitalario.

«No había un solo hogar sin muertos o heridos, y no quedaba ni un solo hogar en pie. Unas 130 personas murieron en nuestra área. El terremoto mató a 22 miembros de mi familia, hijos, sobrinos, sobrinas y mi hermano mayor, e hirió a 17».

Familias enteras fueron aniquiladas, agregó.

El número de muertos por este desastre supera los 2.000, aunque esta cifra podría aumentar a medida que se recuperen más cuerpos de aldeas que fueron arrasadas y ahora son montones de polvo.

«Ahora que lo pienso, la riqueza y los ahorros que teníamos de la época de nuestro abuelo se han ido, y ahora no tenemos nada», dijo Safi. «Mi familia perdió alrededor de 300 vacas, ovejas y cabras en este terremoto. Todas las personas de la aldea eran agricultores y ganaderos.

«No tenemos otra fuente de ingresos. No sé qué hacer ni a dónde ir porque nuestras casas se derrumbaron. No queda ni un muro. ¿Qué vamos a hacer con esta vida?»

«Ya no podemos pasar la noche en las montañas»

La ONU estima que el terremoto ha afectado a unas 500.000 personas, más de la mitad de ellas niños, y que las comunidades afectadas incluyen aquellas donde los afganos devueltos por la fuerza desde países vecinos habían comenzado a reconstruir sus vidas.

Carreteras y puentes resultaron dañados. Docenas de fuentes de agua han sido destruidas, lo que aumenta los riesgos para la salud de los sobrevivientes.

La lluvia, que provocó deslizamientos de tierra e inundaciones, ha empeorado las condiciones. Las escuelas y los centros de salud han desaparecido. Con tantos edificios destruidos, queda poco refugio. La gente vive y duerme a cielo abierto.

Las empinadas laderas de Kunar se asemejan a una zona de guerra. Las casas que tardaron años en construirse fueron diezmadas en un instante. Una evaluación de la organización benéfica Islamic Relief dijo que solo el 2% de las casas en Kunar permanecen intactas.

Ghulam Rahman, del distrito de Chawkay en la parte central de la provincia de Kunar, perdió a su esposa y cinco de sus hijos en el terremoto. Estuvo atrapado entre los escombros durante media hora, junto a su esposa mientras ella respiraba por última vez.

«Había polvo y piedras pequeñas en mi boca, así que no podía hablar correctamente», dijo. «La escuché orar».

Algunos de los cuerpos de su familia fueron recuperados el primer día después del terremoto. El resto permaneció bajo los escombros durante otras 24 horas. Solo dos de sus siete hijos sobrevivieron. Uno se alojaba en una escuela religiosa. El otro había estado durmiendo en la azotea.

Las rocas cayeron sobre la casa de Rahman desde las casas a mayor altitud y la montaña, incluso cuando el suelo se abrió debajo de él. Dijo que decenas de personas en su aldea murieron.

Rahman ofreció un pedazo de las tierras de cultivo de su familia para su entierro.

«Teníamos todo, y ahora está destruido. Queremos que el gobierno nos dé tierras planas. Ya no podemos pasar la noche en las montañas. No puedo ir allí porque veo familiares muertos y la vida allí es difícil. Tengo miedo de ese lugar».

