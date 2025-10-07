La cantante Martha Heredia reveló este lunes que su bebé recién nacido permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), luego de atravesar un proceso médico delicado, aunque ha mostrado señales de mejoría.

“Me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, me empezaron los dolores y contracciones y terminamos haciendo una cesárea”

Reveló, además que a su pequeño le realizaron una cirugía menor para ponerle un catetercito pequeñito en su pulmón y ha evolucionado bien a todos los medicamentos que se han aplicado.

Un testimonio de vida

La ganadora de la sexta edición de Latin American Idol dijo que dio a conocer la situación por la cual su familia atraviesa a “modo de testimonio”.

“Sabemos que somos guerreros, ustedes saben todos los procesos que he tenido que pasar en la vida, y este es uno de los más difíciles, pero Dios es grande y sé que mi bebé va a salir de aquí”, destacó.

Además, envió un mensaje a todas las madres que actualmente están pasando por ese proceso.

Heredia agradeció el apoyo y las oraciones que ha recibido de amigos, familiares y seguidores.

“Gracias a todos los que han llamado, escrito o nos han acompañado a través de las redes, con palabras de aliento y oraciones por nuestro hijo. Va evolucionando poco a poco y mostrando mejoría”, dijo.

“Sigamos orando y confiando en EL SEÑOR”, concluyó la artista.

