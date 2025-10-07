El conmovedor testimonio de vida de Martha Heredia y su recién nacido

  • Hoy
El conmovedor testimonio de vida de Martha Heredia y su recién nacido

La cantante Martha Heredia reveló este lunes que su bebé recién nacido permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), luego de atravesar un proceso médico delicado, aunque ha mostrado señales de mejoría.

“Me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia, me empezaron los dolores y contracciones y terminamos haciendo una cesárea”

Reveló, además que a su pequeño le realizaron una cirugía menor para ponerle un catetercito pequeñito en su pulmón y ha evolucionado bien a todos los medicamentos que se han aplicado.

Lee más: ¿Cómo sigue el hijo de Martha Heredia tras su delicado estado de salud? 

Un testimonio de vida

La ganadora de la sexta edición de Latin American Idol dijo que dio a conocer la situación por la cual su familia atraviesa a “modo de testimonio”.

“Sabemos que somos guerreros, ustedes saben todos los procesos que he tenido que pasar en la vida, y este es uno de los más difíciles, pero Dios es grande y sé que mi bebé va a salir de aquí”, destacó.

Además, envió un mensaje a todas las madres que actualmente están pasando por ese proceso.

Heredia agradeció el apoyo y las oraciones que ha recibido de amigos, familiares y seguidores.

“Gracias a todos los que han llamado, escrito o nos han acompañado a través de las redes, con palabras de aliento y oraciones por nuestro hijo. Va evolucionando poco a poco y mostrando mejoría”, dijo.

“Sigamos orando y confiando en EL SEÑOR”, concluyó la artista.

También leer: Por esta razón el novio de Martha Heredia le propuso matrimonio en los Premios Soberanos

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

El conmovedor testimonio de vida de Martha Heredia y su recién nacido
El conmovedor testimonio de vida de Martha Heredia y su recién nacido
7 octubre, 2025
¿Cómo sigue el hijo de Martha Heredia tras su delicado estado de salud? 
¿Cómo sigue el hijo de Martha Heredia tras su delicado estado de salud? 
6 octubre, 2025
“Les pido muchas oraciones”: Martha Heredia comparte la delicada situación de su bebé recién nacido
“Les pido muchas oraciones”: Martha Heredia comparte la delicada situación de su bebé recién nacido
5 octubre, 2025
Una noche inolvidable: Martha Heredia y su mágica actuación
Una noche inolvidable: Martha Heredia y su mágica actuación
29 julio, 2025
Martha Heredia revela el sexo de su bebé con emotivo video: «Me cumplió mi deseo»
Martha Heredia revela el sexo de su bebé con emotivo video: «Me cumplió mi deseo»
4 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Para una convivencia global

Para una convivencia global

Recuperar el Ingenio Porvenir

Recuperar el Ingenio Porvenir

¿Les digo algo?

¿Les digo algo?

¡Somos invencibles! resalta lo mejor de la dominicanidad

¡Somos invencibles! resalta lo mejor de la dominicanidad

¡Llegó la jubilación! ¿Y ahora qué?

¡Llegó la jubilación! ¿Y ahora qué?

Luz, cámara… Fashion Week

Luz, cámara… Fashion Week

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo