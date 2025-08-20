  El trágico final de María Altagracia Rojas: denunció a su verdugo antes de morir

  • Hoy
  El trágico final de María Altagracia Rojas: denunció a su verdugo antes de morir

Feminicidio/ Foto archivo

La comunidad de Pimentel permanece conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de María Altagracia Rojas Durán, una joven que días antes había denunciado a su expareja por incendiar su vivienda.

Familiares y vecinos aseguran que María Altagracia solicitó ayuda tras el incendio, pero la asistencia no llegó a tiempo. Esta falta de respuesta habría intensificado su angustia y sensación de vulnerabilidad.

La tragedia ha generado un profundo impacto en la comunidad, que ahora exige respuestas claras sobre la atención a víctimas de violencia doméstica.

Organizaciones locales han solicitado a las autoridades implementar programas de prevención, acompañamiento psicológico y atención inmediata a denuncias de violencia. esclarecer los detalles del caso y determinar posibles responsabilidades en torno a la falta de respuesta ante la denuncia del incendio.

Mientras tanto, familiares y vecinos realizan vigilias y manifestaciones para honrar la memoria de la joven.

La comunidad de Pimentel ha quedado marcada por esta tragedia, que evidencia la vulnerabilidad de quienes sufren violencia doméstica. Líderes locales insisten en que solo con prevención, protección y acompañamiento psicológico se podrán evitar casos similares en el futuro.

