El transporte escolar estatal ¿es nuevo o ya existía en RD?

Figuero aclaró los estudiantes no serán transportados en motoconchos

El Gobierno dejó iniciado este martes el Sistema de Movilidad Escolar, bajo la rectoría del Ministerio de Educación, con el que se beneficiarán dos millones de estudiantes.

El director de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU), William Pérez Figuereo, resaltó las bondades de dicho sistema de transporte, con el que aseguró que en la República Dominicana los niños asimilarán mejor la docencia, contarán con seguridad, y otros beneficios como la generación de empleos.

Este martes, el Gobierno puso en circulación 25 unidades, de las cuales Figuereo dijo que ayudará «muchísimo» a mitigar el congestionamiento del tránsito.

«Este proyecto se divide en dos: la parte que va a dirigirir el Gobierno y la parte privada que manejarán los sindicatos, los cuales tendrán que contar con un contrato para manejar a los niños», dijo el director ce la CNTU, quien añadió que serían unas 25 mil unidades las que entrarían al Sistema de Movilidad.

Figuero aclaró que los motoconchistas podrán integrarse de manera indirecta en las labores del sistema que lanzó el Gobierno, pero no en motores. «Nosotros dijimos que los conductores de los motores pueden sacar su licencia y pueden incorporarse en los autobuses que van a transportar a los estudiantes. Los motoconchos sí van a particupar, pero los hombres y mujeres que manejan los motores, no el motoconcho per se a transportar niños», aseguró.

Plan Piloto

La Implementación de un Plan Piloto que impactará positivamente la vida y la seguridad de los desplazamientos a las escuelas a más de 100 mil estudiantes de la provincia Monte Plata, de los distritos educativos de Yamasá, Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá y Peralvillo, así como de las comunidades de La Virgen-La Victoria-Hacienda Estrella, en Santo Domingo Norte; los distritos de Haina y Nigua, en San Cristóbal, y Las Calderas, en Baní, provincia Peravia.

Abinader participó en el lanzamiento del Sistema Nacional de Movilidad Escolar.

El primer Corredor Escolar inicia en la comunidad de La Virgen, atraviesa La Victoria hasta llegar a Haras Nacionales, dando cobertura al transporte de los estudiantes del Liceo Cosme Manuel Jiménez, Escuela María Figueroa Adon, Liceo Hermana Sandra Reyes, Albergue Divina Provincia, Albergue nuestra Señora de la Natividad, Escuela Padre García, Escuela Felicita Eleuterio, Politécnico Marcos Evangelista Adon, Politécnico Juan Pablo ll, Escuela Villa Primavera, Escuela Primavera, Escuela Los Castillo, Escuela Alberto Monegro, Escuela Hacienda Estrella, Escuela El Rosario, Liceo Manuel Enrique Peña, Escuela Cándido Clase y finaliza en la Escuela Carmen Celia Balaguer, en Hacienda Estrella.

Simultáneamente entraron en operación los primeros 13 Corredores Escolares en Monte Plata con 18 autobuses, mientras que en Haina se abrieron 4 corredores con una primera asignación de 4 autobuses.

En Nigua entraron en operación 6 Corredores, que serán servidos por 5 Autobuses y fue asignado un autobús al municipio de Las Calderas, en Baní, para el transporte de sus estudiantes a los Liceos Fe y Alegría, Ernestina Tejeda y Carlos Julio Tejeda, solicitado por la Junta de Vecinos de la comunidad.

Cada estudiante dispondrá de una Tarjeta Inteligente Bono Transporte Estudiantil, con su fotografía, para usarlas en el Metro y el Teleférico y corredores de la Oficina Metropolitana de Autobuses (OMSA).

Asistieron al acto, el senador por la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras, el director del IAD, Guillermo García y la gobernadora de la provincia de Santo Domingo, Julia Drullard.

También las diputadas, Betty Gerónimo y Lucrecia Leyba; la directora regional, Teodosia Otañez y el alcalde de La Victoria, Miguel Saviñon.