«El Tú me dice y yo te digo» de Hanoi Sánchez y Félix Bautista

A raíz de la juramentación de la alcaldesa de San Juan de la Maguana, Hanoi Sánchez en el Partido Revolucionario Moderno (PRM), se ha desatado un “tú me dices y yo te digo” respecto al tema con el senador por la misma provincia Félix Bautista.

Sobre la salida de la alcaldesa de San Juan, Bautista aseguró que el mismo se debe a una conducta que describe el perfil histórico de la ahora dirigente del partido de gobierno.

“Par mi eso no era sorpresa porque ya se venía diciendo en San Juan que ella estaba por pasar al PRM, y no es sorpresa porque si revisamos la historia ese ha sido su comportamiento”, dijo Félix Bautista.

“En 1996 ella pasó del partido reformista al PLD, luego pasó del PLD a la Fuerza del Pueblo y ahora de la Fuerza del Pueblo al PRM. De modo que es una conducta”, señaló.

Alcalde Carlos Guzmán desmiente se iría de la Fuerza del Pueblo al PRM

“Ella rompió con ella misma porque es su tradición, es su propia naturaleza”, indicó el popular senador de la provincia del Sur del país.

De su lado, ante estas declaraciones, la respuesta de Hanoi Sánchez no se hizo esperar, diciendo que no se considera una tránsfuga y que le gente le cree más a ella que a Bautista.

“Yo lo que si se es que la gente me cree más a mí que a él por muchas razones”, dijo la Hanoi.

“Yo no soy ninguna tránsfuga, yo dure 8 años aguantando, el presidente Danilo Medina duró 8 años y no deje de ser del equipo de Leonel para irme con el equipo de Danilo Medina. Lo que si me duele es ver antes de las primarias del PLD al vocero del equipo de Leonel Fernández decir que todo el mundo iba ganar menos Hanoi. Radhamés Jiménez dijo que todo el mundo iba a ganar y que el tenia los números de todo el mundo y cuando le preguntan por Hanoi, él dijo yo no tengo los números”, afirmó la carismática alcaldesa de San Juan de la Maguana.

Al referirse del paso a una nueva organización política, indicó que no sería extraño por ser esa entidad quien la hizo actualmente alcaldesa “Cuando yo me voy con el PRM no es con un extraño, yo me estoy yendo con el partido que me hizo ganar, con el partido que me abrió los brazos y el corazón y se fue conmigo para las calles a trabajar”, argumentó Sánchez.

Tanto el senador Félix Bautista como la alcaldesa Hanoi Sánchez se refirieron en esos términos via llamada telefónica al programa radial “El Sol de la Mañana”.

Alcaldesa Hanoi Sánchez se juramenta en el PRM

Insinuación

En la llamada telefónica, Hanoi Sánchez insinuó que su paso al Partido Revolucionario Moderno (PRM) es solo el inicio de una cascada de dirigentes que se juramentarían en esa organización política.

“Ayer decía Paliza que va a ver una cascada y que esa cascada por alguna razón la querían iniciar con Hanoi”, puntualizó.