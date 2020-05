El tutumpote ideal

Un tutumpote es una persona de estatus, de familia adinerada, con mucha influencia y de la alta alcurnia. El profesor Juan Bosch usaba con frecuencia esta palabra para referirse a los ricos oligarcas.

Dentro del pensamiento popular dominicano, el término tutumpote, podría sonar despectivo y clasista.

Por esta razón, estoy consciente de que el término tutumpote causará cierta incomodidad en la mente de algunos lectores.

Cuando leemos y escuchamos la palabra, tutumpote, sentimos un ruido semántico y conceptual, que nos bloquea y nos pone a la defensiva.

Desde el momento en que los colonizadores rompieron el cordón geográfico y dejaron su impronta en suelo caribeño, se gestó una disociación que creó una sociedad dividida en dos grupos: los dominantes o tutumpotes y los dominados o hijos de machepa.

El potencial de influencia que posee un tutumpote, nos lleva a desear un tutumpote ideal.

Este individuo privilegiado tiene la facultad y los recursos de canalizar una transformación sustancial en la sociedad dominicana. Una transformación que erradique esos abismos socioeconómicos que reinan en el pueblo dominicano.

Los cambios sociales no se pueden materializar con el simple hecho del tutumpote ejercer su poder o activar su estatus, también se requiere visión, voluntad, integridad y vocación de servicio al Estado.

Sabemos que el tutumpote goza de estatus y poder, pero posiblemente muchos de nosotros poseemos un cierto grado de estatus, de influencia y de poder en el lugar donde vivimos y operamos; y también deberíamos usarlos como una herramienta que genere cambios, y no cambios de los partidos políticos convencionales, ¡no! me refiero a cambios conductuales que impacten las estructuras del Estado, originando una masa crítica en el pueblo dominicano. Si esto sucediese, los partidos políticos ejercerían su vocación de servicio pensando en el bien común.

Un Tutompote ideal, que quiera incidir en una sincera transformación del Estado, debe poner a la disposición del país su nivel de incidencia, sus conexiones y sus talentos al servicio de la nación; haciendo esto, podrá permear positivamente en una generación que anda buscando modelos confiables de liderazgo.

De esta forma podremos cambiar en el dominicano, una cultura que no contribuye al fortalecimiento del Estado. Esta cultura está mligada a una cosmovisión hedonista, que piensa que solo el placer desbordado, la permanencia en el poder y otras cosas similares, nos darán identidad y propósito en esta vida.

El hombre acaudalado es pernicioso cuando usa sus riquezas para violar el derecho de todo un pueblo, y no se mezcla ni le importa la realidad de su gente; a ese tipo de tutumpote se refería el profesor Juan Bosch. Ese tutumpote compra la dignidad del ser humano, arrastra al pueblo a una urna desangrada, sentenciando la democracia a la eutanasia social.

Por otro lado, el tutumpote ideal es aquel que rechaza el exceso de poder y el clientelismo, usa su estatus para frenar la corrupción, no compra con sus bienes la dignidad del pobre, no busca perpetuarse en el poder y no apoya la corrupción.

Hago un llamado a los tutumpotes a dejar un legado que trascienda a lo temporal, al inmediatismo y al partidismo efímero y corrupto.

Un legado que invierta en el estado y que frene las acciones partidistas que van en detrimento del ejercicio democrático.

