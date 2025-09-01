El último adiós a cuatro víctimas del choque en La Otra Banda

En medio de escenas de dolor y consternación, fueron sepultadas este viernes en el cementerio El Salado cuatro de las víctimas mortales del trágico accidente de tránsito ocurrido en la comunidad La Ceiba, en la carretera La Otra Banda–Higüey.

Entre los fallecidos se encontraba una pareja que dejó en la orfandad a dos hijos, lo que ha generado una profunda tristeza en el entorno familiar y comunitario. Decenas de personas acudieron al sepelio con flores, oraciones y mensajes de solidaridad.

El accidente, que involucró un camión recolector de basura, una camioneta y una motocicleta, dejó al menos ocho muertos y más de una decena de heridos.

Las víctimas regresaban de una actividad religiosa cuando fueron impactadas por el vehículo pesado, cuyo conductor dio positivo a la prueba de alcohol.

Vecinos y familiares de los fallecidos denunciaron la imprudencia con la que muchos conductores transitan por la zona. “Los conductores no saben dónde pueden rebasar”, expresó uno de los residentes. Otro agregó: “Mire esta tragedia, todo el mundo sufriendo aquí”.

La comunidad exige mayor supervisión vial y medidas preventivas para evitar que hechos como este se repitan. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes.