El último adiós a María Cristina Camilo, pionera de la televisión dominicana

La pionera de la televisión dominicana, María Cristina Camilo, fallecida este viernes a los 107 años de edad, será velada este sábado a partir de las 12:00 del mediodía en la funeraria Blandino, capilla La Paz, ubicada en la avenida Abraham Lincoln.

Sus restos serán sepultados este domingo al mediodía en el cementerio Puerta del Cielo.

Cariñosamente conocida como “Maíta”, Camilo fue la primera locutora del país y el primer rostro femenino de la televisión dominicana, al presentar el programa Romance Campesino, la primera serie transmitida en la televisión criolla el 1 de agosto de 1952, a través de La Voz Dominicana.

Con su voz y profesionalismo, abrió camino a incontables mujeres en los medios de comunicación, convirtiéndose en un ícono de la radio, la televisión y la cultura nacional. Su carrera se extendió por más de medio siglo, dejando una huella imborrable en el alma del pueblo dominicano.

Diversas personalidades, entre ellas el presidente de la República, Luis Abinader; la primera dama, Raquel Arbaje, y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, han lamentado esta pérdida para el arte y la comunicación del país.

Merilenny Mueses

Licenciada en Comunicación Social, graduada Magna Cum Laude. Apasionada por contar historias que inspiran y conectan. Creo en el poder de las palabras para transformar realidades y en los atardeceres como recordatorio de que la belleza de lo simple es majestuosa.

Edición impresa, viernes 05 de septiembre de 2025

La Página. Viernes 5 de septiembre de 2025

Ferrajoli contra el populismo penal

Contemplarlos como contaminantes peligrosos en la Ley de Residuos

Desde «Así se domina el mundo» hasta las diversas estrategias usadas para conseguir y mantener el poder (1)

¿“Cuál corrupción”?

