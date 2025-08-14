"Vaya con Dios, me dijo… y jamás lo volví a ver" : el último adiós antes de la explosión en San Cristóbal

A casi dos años de la trágica explosión ocurrida el 14 de agosto de 2023 en el antiguo Mercado Padre Ayala,en San Cristóbal que dejó 38 muertos y 12 desaparecidos, Rudelania Araujo, viuda de Juan Mateo Casilla, comparte con el periódico Hoy cómo ha sido su vida desde entonces: marcada por el dolor, la incertidumbre y una lucha constante por justicia.

“Estamos bien mal, bien tristes. No hemos dejado de sufrir, no hemos parado de luchar”, expresó Araujo, quien aún no ha recibido respuesta sobre el paradero de su esposo, uno de los desaparecidos.

“Hasta que los culpables no estén sentados en el banquillo, nosotros no vamos a descansar.”

Un duelo sin cuerpo, sin tumba

Araujo recuerda con claridad el último momento que vio a su esposo: “Se despidió, me dijo ‘vaya con Dios’, y jamás lo volví a ver. Nunca pude enterrarlo, ni llevarle flores. Ni siquiera eso.” Como ella, otras 11 familias siguen sin tener noticias de sus seres queridos desaparecidos.

Su suegra, dice, aún duerme con la ventana abierta, esperando que su hijo regrese. “Ella dice que no puede cerrarla, porque siente que él va a tocar la puerta.”

familiares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explosión de San Cristóbal fotografía Alexis Monegro

La viuda denuncia que las autoridades no han dado la cara. “Aquí nadie dice nada. No fueron perros, fueron nuestros familiares. Y los culpables siguen libres, como si nada.”

Asegura que no se rendirán: “Nos quieren cansar, pero no tenemos cansancio. Vamos a seguir luchando hasta ver a los responsables donde tienen que estar.”

El recuerdo de Juan Mateo

Juan Mateo Casilla era tapicero en Casa Toledo.

“Todo el mundo lo quería. Era amable, servicial, nunca tuvo una mala palabra para nadie. Era como un niño, con un corazón enorme.”

Familiares reclaman justicia por la muerte de sus familiares en explosión de San Cristóbal fotografía Alexis Monegro

Araujo lamenta que su esposo haya muerto “por culpa de un indolente que anda por ahí, gozando su vida tranquilo.”

Este 14 de agosto, familiares de las víctimas realizarán una jornada de lucha en la zona cero. “Si tenemos que hacerla todo el año, lo vamos a hacer. Es para adelante que vamos, hasta lograr nuestro objetivo.”