El último que apague el hacho y cierre la puerta

A lo largo de la historia del mundo han existido grandes imperios, los cuales en su mayoría han terminado por la avaricia, la gula y quebrantamiento de sus ideologías que los llevaron a ser una fuerza dominante entre sus adversarios.

Por ejemplo: Los imperios como el de Alejandro Magno, el Persa, el Romano, el Árabe, el Mongol y el Británico son algunos de los más fuertes, según nos cuenta la historia, pero hoy solo existen en las páginas de los libros o en los portales de internet, pues como ya dije perdieron su ideología y por eso su desaparición.

Así como esos imperios decayeron, en nuestro país, vemos sucumbir al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la mayor organización política y con más trascendencia en la historia de la tercera y cuarta república, etapas que han dominado para contar la evolución de República Dominicana.

El PRD se fundó el 21 de enero del año 1939, en la Villa del Cano, cercana a La Habana, Cuba, la creación del partido del hacho estuvo a cargo de Enrique Cotubanama Henríquez, Ángel Miolán, Nicolás Silfa, Juan Isidro Jiménez Grullón, Juan Bosch, Virgilio Mainardi Reyna, Lucas Pichardo, Pipi Hernández, Plinda Woss y Gill, Manuel Alexis Liz, y Romano Pérez Cabral.

A lo largo de su historia el PRD es el partido que mas presidente ha dado al país, Juan Bosch en 1963; Francis Caamaño, presidente en armas en 1965; Antonio Guzmán del 16 de agosto de 1978, al tres de julio de 1982; Jacobo Majluta; del cuatro de julio de 1982, al 16 de agosto de 1982; Salvador Jorge Blanco del 16 de agosto de 1982, al 16 de agosto de 1986 e Hipólito Mejía del 16 de agosto de 2000, al 16 de agosto de 2004.

Su ideología populista, social demócrata y liberalismo conservador, lo coloco como el partido del pueblo, pues sus luchas en la era de Trujillo y los 12 años de Balaguer a favor de los derechos de los ciudadanos, lo mantuvo como uno de los principales partido de la historia reciente.

Del PRD nacieron los principales partidos del país: En 1973, Bosch renuncia al PRD por conflictos internos, y forma el Partido de la Liberación Dominicana; En el período 1987, sufre una segunda división cuando Jacobo Majluta forma el Partido Revolucionario Independiente (PRI), y Peña Gómez el Bloque Institucional Socialdemócrata (BIS); En marzo del 2005, se produce una tercera escisión del PRD y, Hatuey De Camps se va y forma el Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD); EL 09 de septiembre de 2014 surge una nueva división en el seno del PRD y nace Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Del histórico PRD, el de las grandes luchas, hoy solo quedan sus siglas, el logo y su local, sucumbido por la idea del empresario Miguel Vargas Maldonado, cuyo único objetivo es el de grandes negocios para él y sus socios de partido.

Al PRD no le quedan ideologías, no hay socialismos democráticos, no hay liberalismos. El PRD murió en las manos de la ambición, de la avaricia, donde se implementó una dictadura apadrinada por su hijo mayor, el PLD que hoy nos gobierna, manipulando la justicia para desvanecer a sus bases, la cual era la mayor la fuerzas del partido y así perpetuarse en el poder.

El PRD, partido que logró la gran mayoría de los derechos del pueblo dominicano, está en agonía en sus 81 años de luchas, muertes y desapariciones. Hoy se esfuma ante el un único interés de su presidente, que es tener un partido pequeño para hacer negocios grandes”.

En el PRD, último miembro del otrora del poder social, se le apaga el hacho bajo las desvergüenzas de quienes los dirigen.

El PRD de grande manifestaciones, el de millones de simpatizantes, que nos dio una democracia fuerte y con libertad, les decimos al último que salga apague el hacho y cierre la puerta.