El viacrucis por medicinas de los usuarios de Senasa



-Nada aún, señor- la empleada de la farmacia habla al afiliado del Seguro Nacional de Salud (Senasa), que responde angustiado- Tengo desde la 1:45 de la tarde en espera de ese medicamento. Estoy operado-Eran las 4:17 y le tocaba aguardar todavía.

En otro establecimiento ya le habían advertido que “eso” tardaba hasta dos horas y siguió camino, a ver si corría con suerte pero el personal le explicó que hay casos en los que la demora es del doble.

Aunque la Administradora de Riesgos de Salud estatal “la del Gobierno” informó a los medios de comunicación que el despacho de fármacos estaba regularizado, lo cierto es que las vicisitudes de los clientes lo desmienten.

“Igual dijeron que ya el servicio a domicilio lo normalizaron. Sin embargo, cuando intento, me dicen que es presencial, porque dan un tal ‘token’ para firmar, no puedo caminar y mi hija en el trabajo”. El lamento de Carlos Manuel Rivas, de 74 años, es porque no ha podido comprar sus pastillas contra la hipertensión y le urgen.

Después de que en una farmacia a Carmen Lucila Aragón le dijeron que con su carnet debía esperar hasta cinco horas para adquirir la medicina de su hija diabética, empezó a llamar a todas las que halló en internet, hasta que dió con una que sí enviaba, que tenía “delivery” ya habilitado de nuevo.

Rauda, mandó su receta por Whatsapp, le dijeron que trabajarían. Noventa minutos después le preguntan si compraría con seguro ¿? Contesta que sí y le indican que debe enviar su dirección y correo electrónico y que de Senasa la llamarían para confirmar sus datos.

-Tome en cuenta que esto puede tardar hasta una hora-Llevaba mucho más en espera. Tras cuatro horas le declinaron.

“Dama, disculpe el tiempo, la indicación fue declinada. Dice ‘médico que prescribe no coincide con receta’”. El nombre de ese especialista estaba en el sello con el exequatur, como siempre y nunca hubo inconvenientes, hasta ayer.

La persona en el chat le sugirió hacerlo presencial. “Es que esa plataforma tiene problemas”. Acudió y luego de tres horas y 11 minutos, la llaman del seguro para aprobar la compra. Por fin. Mas, la entrega dilató hora y media.

En total, 513 minutos de padecer. “Así, como si nada, fija al teléfono y después en el lugar”.

El asegurado Juan Mercedes López expresa que cuando empezó el cambio a Senasa, porque era la mejor y llegó a tener la mayor cantidad de afiliados, vino la debacle, el golpe a los contribuyentes, con meses en calamidades y mucho ha que algunos laboratorios y centros médicos no lo aceptan porque tardan “demasiado” en pagarles.

Sus clientes imploran a las autoridades de la entidad y al propio Gobierno, resolver este drama, que tanto malestar acarrea, en especial a los más vulnerables, a empobrecidos.