El viaje de Wellington

Recientemente estuvo por los Estados Unidos, el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno ( PRM) y director del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillados ( INAPA), Wellington Arnaud, el cual y según reseñas de prensa realizó un sin números de actividades que nos hacen pensar como estudioso de los diversos fenómenos políticos, que el hombre «ha picado a‘lante».

De acuerdo a los datos que vimos, este «movió» algunas importantes fichas que lo interno de su partido y en un futuro les podría ser de muchos beneficios para su causa proselitista.

Es loable resaltar, que el mismo fue invitado a la cena de gala en la ciudad de New York, con la “Fundación de Racheros Ausentes”, luego pasó a Boston, en donde y durante varias horas estuvo junto a su comisión política recibiendo a diversas comisiones de figuras del perremeismo en la zona.

En Boston hay toda una cantera de dominicanos que ejercen liderazgos en diferentes órdenes, pero además, si contamos cada una de las ciudades y se hace una real estadística numérica de la cantidad de compatriotas que en la citada franja residen, se debería concluir que es toda esta, comenzando por la ciudad de Lawrence, es la que bien podríamos llamar la “capital” del dominicano en el exterior.

Con relación a Boston es preciso decir, y esto lo expresamos con mucha propiedad, pues nuestro radio de acción sobre el comportamiento del dominicano en dicha zona así nos los ha hecho saber durante el tiempo que tenemos estudiando dicho fenómeno, en donde tres de nuestros libros tienen sus escenarios y/o raíces en dicha urbe, y es, que las quejas de los perremeistas han sido desde inicio del primer gobierno de Luis Abinader, que los funcionarios llegan a dicha localidad y no se reúnen ni toman en cuenta a su dirigencia para buscarle salida a las diferentes problemáticas internas que allí hay, algo que como dijéramos al principio de nuestra intervención de hoy, podría colocar en un muy buen carril al citado funcionario gubernamental.

Como muestra de lo que hemos escrito en el día con fuertes raíces en la objetividad, pues después de todo lo que buscamos es resaltar no la presencia política de este, sino el interés de darle importancia a una zona que viene reclamando del liderazgo político nacional, que se le tomen en cuenta para las decisiones nacionales, y que como muestra, este joven ha enfilado sus cañones hacia tal propósito y en donde ha encontrado eco en personas de diferentes calibres y peso político.

Son ellos: la senadora por el Estado de Rhode Island Ana Quezada y Sabina Matos gobernadora de la misma metrópolis. También los representantes estatales (diputados), Gray Díaz, José Batista y Ramón Pérez, así como Ana y Oscar Vargas, estos dos últimos concejales, en donde además es preciso destacar que en dicho Estado fue recibido por el Jefe de Gabinete del Tesoro del Estado, Gonzalo Cueva quien fuera candidato a la alcaldía de allí y con Heriberto Parmenio Pacheco Presidente PRM.

En New York su propuesta política cuenta con personalidades del calibre de los empresarios Miguel Santiago y del dirigente político Fidel Casilla, mientras que para toda el área de Nueva Inglaterra este está respaldado por el trabajo de Joel Chalas y de Raysa Burgos Coordinadora de la seccional de Rhode Island en la ciudad de Providence.

Es preciso destacar que acompañaron a Wellington Arnaud durante su periplo, que también abarcó a Connecticut, Luis delgado miembro de la dirección ejecutiva y tesorero nacional, los diputados Francisco Villega (La Altagracia), Bolívar Valera (Santo Domingo Este), José Caraballo (Distrito Nacional), Luis Rene Diputado (Santiago), Luis Báez (Bani), Eddy Báez Alcalde de Santiago Oeste, Leo Erisson Coordinador General para el extranjero de WA y el ingeniero Andrés Burgos Secretario de Organización y ex de diputado por Santiago.

De manera pues, que tal y como usted lo ha leído, no nos cabe la menor duda de que Arnaud ha comenzado su trabajo en el exterior dándole importancia a una de las zonas más importante para cualquier aspirantes a determinada posición, no importa cuál sea el partido ni la posición que se busque, pues es preciso llamar a los de todos los partidos, para que también imiten esta acción y comiencen a darle prioridad a los dominicanos que desde el exterior también contribuyen al fortalecimiento no solo económico sino además político y de otra índole, para esta manera, aquellos que buscan sus espacios, también tengan la posibilidad de cosechar en el futuro buenos frutos.