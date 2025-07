El Vivero y Los Ángeles ganan en torneo dedicado júnior por el Día de los Padres

El equipo del Vivero derrotó al de La 70, nueve vueltas a ocho, en el primer juego de la semifinal, mientras en el segundo Los Ángeles se impuso 12 carreras por seis al Club Los Saludables. Los ganadores se citaron para la final del torneo por el día de los padres.

En el encuentro decisivo El Vivero venció 4-3 a Los Ángeles y avanzó a la Gran Final del torneo al coronarse campeón del Grupo Parroquia Cristo Rey.

El torneo continúa el próximo lunes 21 de julio a partir de las 6:45 de la tarde en el Complejo Deportivo Puerto Isabela, con la segunda semifinal entre los equipos Los LG contra el Ministerio de Jesús (MDJ) a primera hora y luego se enfrentan el Club Deportivo Cultural y Social Alexander De la Rosa y La 40.

El evento reconoce con la dedicatoria al doctor Antoliano Peralta Romero, Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, y reconocimientos especiales a los destacados deportistas del sector y a la parroquia de Cristo Rey y el Complejo Puerto Isabela (Alfredo Tejada/Hoyo de Chulín).

Este torneo está organizado por Softbolistas Unidos de Cristo Rey, que celebró recientemente el torneo Día de las Madres; Club Deportivo Cultural y Social Alexander De la Rosa Inc. (Torneo Aniversario), Unión de Ligas y Clubes Deportivos Y Culturales de Cristo Rey Inc, Club Deportivo y Cultural Los Saludables Inc.