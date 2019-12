El zurdo Dallas Keuchel acordó con los Medias Blancas

El zurdo Dallas Keuchel llegó el sábado a un acuerdo para firmar con los White Sox, le dijo una fuente a Mark Feinsand de MLB.com. Jeff Passan de ESPN fue el primero en dar la noticia.

De acuerdo con una fuente, el contrato por tres años y US$55 millones. Además incluye una opción para un cuarto año que podría llevar el monto total a US$74 millones. Jon Heyman de MLB Network fue el primero con los términos.

El equipo no ha confirmado el pacto. Keuchel, que firmó con los Bravos en junio, dejó 3.75 de efectividad, 121 EFE+ y una tasa de 60.1% de batazos de rolling.

Keuchel ganó el Cy Young de la Liga Americana en el 2015 para los Astros, con quienes asistió dos veces al Juego de Estrellas y ganó la Serie Mundial del 2017.

Moncada : “Quiero jugar todos los días”. El tercera base de los White Sox, Yoán Moncada, pasará estos días de fiestas y la mayoría del mes de enero en su natal Cuba, pero eso no quiere decir que se va a tomar unas vacaciones mientras se prepara para la temporada 2020.

“Este año voy a hacer la mayor parte del trabajo y de mi preparación y puesta en forma aquí en Cuba”, dijo Moncada vía telefónica desde Cuba. “El enfoque siempre ha sido mi cuerpo y mi preparación física. Yo creo que esa es la pequeña diferencia este año”.

“He estado trabajando más en la parte física que en la ofensiva o el fildeo”, siguió Moncada. “De hecho, no he empezado a batear todavía, digo, no a toda máquina. Y tampoco he comenzado a lanzar”. “Esos son los dos pasos que voy a añadir a mi rutina”.