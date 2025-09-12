  Elecciones en La Fuerza del Pueblo: los aspirantes más influyentes y los que más suenan  

El partido opositor La Fuerza del Pueblo (FP) celebrará este domingo 14 de septiembre sus elecciones internas para escoger 10 nuevos miembros de la Dirección Política, el máximo órgano de dirección de la organización. El proceso forma parte del Congreso de renovación interna, que lleva más de un año en desarrollo.

La jornada electoral estará a cargo de la Comisión Nacional Electoral (CNE), presidida por Henry Merán, y se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. en dos recintos ubicados en Santo Domingo: la Casa del Pueblo Johnny Ventura y la Casa Nacional de la FP..

Entre los perfiles seleccionados destacan figuras como Juan Gómez, secretario de Energía y Minas, ha sido reconocido por su capacidad de anticipar la reciente crisis eléctrica, mientras que Modesto Reyes, secretario de Desarrollo Rural, representa el compromiso del partido con los productores nacionales y la seguridad alimentaria.

En el ámbito de la seguridad y defensa, el partido ha integrado a expertos como José Miguel Soto Jiménez, Pedro de Jesús Candelier y Rafael Guzmán Fermín, quienes aportan experiencia institucional y visión estratégica. Asimismo, líderes con trayectoria legislativa como Julio Horton y Jesús Féliz serán fundamentales para la implementación de políticas públicas efectivas.

Conexión con la diáspora y renovación generacional

La FP ha reafirmado su vínculo con la comunidad dominicana en el exterior, incorporando a líderes como Leidy Laura Núñez, la más votada en la circunscripción 1 de Estados Unidos, y Marcos Cross, representante de Europa. Esta inclusión fortalece el puente entre el partido y sus bases internacionales.

El Congreso también ha servido como plataforma para la renovación generacional, con la participación de jóvenes dirigentes como John García, Felipe Payano, Hamlet Otáñez, Andy Morales, Joel Concepción, Rafa Castillo, Raúl Martínez y Carlos Féliz, quienes aportan ideas frescas y conocimientos especializados en áreas como medio ambiente, deporte, tecnología y gestión pública.

La capacidad de generar consenso ha sido otro punto fuerte del proceso. Figuras como Rafa Castillo, vocero de los diputados, y Danilo Terrero, considerado un “armador estratégico” en el equipo de Omar Fernández, han demostrado que la FP valora la negociación, la cohesión y la armonía interna como pilares de su estructura organizativa.