  Elecciones en La Fuerza del Pueblo: los aspirantes más influyentes y los que más suenan  

  • Hoy
  Elecciones en La Fuerza del Pueblo: los aspirantes más influyentes y los que más suenan  

El partido opositor La Fuerza del Pueblo (FP) celebrará este domingo 14 de septiembre sus elecciones internas para escoger 10 nuevos miembros de la Dirección Política, el máximo órgano de dirección de la organización. El proceso forma parte del Congreso de renovación interna, que lleva más de un año en desarrollo.

La jornada electoral estará a cargo de la Comisión Nacional Electoral (CNE), presidida por Henry Merán, y se desarrollará entre las 9:00 a. m. y las 4:00 p. m. en dos recintos ubicados en Santo Domingo: la Casa del Pueblo Johnny Ventura y la Casa Nacional de la FP..

Entre los perfiles seleccionados destacan figuras como Juan Gómez, secretario de Energía y Minas, ha sido reconocido por su capacidad de anticipar la reciente crisis eléctrica, mientras que Modesto Reyes, secretario de Desarrollo Rural, representa el compromiso del partido con los productores nacionales y la seguridad alimentaria.

En el ámbito de la seguridad y defensa, el partido ha integrado a expertos como José Miguel Soto Jiménez, Pedro de Jesús Candelier y Rafael Guzmán Fermín, quienes aportan experiencia institucional y visión estratégica. Asimismo, líderes con trayectoria legislativa como Julio Horton y Jesús Féliz serán fundamentales para la implementación de políticas públicas efectivas.

Conexión con la diáspora y renovación generacional

La FP ha reafirmado su vínculo con la comunidad dominicana en el exterior, incorporando a líderes como Leidy Laura Núñez, la más votada en la circunscripción 1 de Estados Unidos, y Marcos Cross, representante de Europa. Esta inclusión fortalece el puente entre el partido y sus bases internacionales.

El Congreso también ha servido como plataforma para la renovación generacional, con la participación de jóvenes dirigentes como John García, Felipe Payano, Hamlet Otáñez, Andy Morales, Joel Concepción, Rafa Castillo, Raúl Martínez y Carlos Féliz, quienes aportan ideas frescas y conocimientos especializados en áreas como medio ambiente, deporte, tecnología y gestión pública.

La capacidad de generar consenso ha sido otro punto fuerte del proceso. Figuras como Rafa Castillo, vocero de los diputados, y Danilo Terrero, considerado un “armador estratégico” en el equipo de Omar Fernández, han demostrado que la FP valora la negociación, la cohesión y la armonía interna como pilares de su estructura organizativa.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

  Elecciones en La Fuerza del Pueblo: los aspirantes más influyentes y los que más suenan  
  Elecciones en La Fuerza del Pueblo: los aspirantes más influyentes y los que más suenan  
12 septiembre, 2025
Fuerza del Pueblo advierte al Gobierno que SENASA no es un botín, ni IDOPPRIL una caja chica
Fuerza del Pueblo advierte al Gobierno que SENASA no es un botín, ni IDOPPRIL una caja chica
12 septiembre, 2025
La FP elige el domingo sus autoridades
La FP elige el domingo sus autoridades
12 septiembre, 2025
Congreso obligado a revisar ley de embargos tras sentencia del Tribunal Constitucional
Congreso obligado a revisar ley de embargos tras sentencia del Tribunal Constitucional
11 septiembre, 2025
Legisladores exigen investigación rigurosa por muerte de cinco hombres en Santiago
Legisladores exigen investigación rigurosa por muerte de cinco hombres en Santiago
11 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

La voz del paciente RD: Día Internacional para la Prevención del Suicidio

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Cuando una sufre, el dolor es de todas

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Unicef convoca a ‘A taste of Hope’ su cena solidaria

Protocolos

Protocolos

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Estado ha contratado más de 158 mil millones en 2025, compras consumen 32%

Médicos del poder ¿ética o beneficio?

Médicos del poder ¿ética o beneficio?

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo