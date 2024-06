Elecciones europeas: abstención y apoyo a la extrema derecha definen el voto joven en Francia

Elegir entre el «cambio» o la «continuidad», con este mensaje cerraba Jordan Bardella, candidato del partido de extrema derecha, Agrupación Nacional, su campaña para las elecciones europeas. Este es uno de los muchos videos que ha publicado en su cuenta de TikTok, donde acumula más de 1 millón de seguidores.

Según los sondeos, este político de 28 años no solo se posiciona en primer lugar en Francia, sino también como el favorito entre los jóvenes de 18 a 29 años.

Hemos salido a las calles de París a preguntar a jóvenes franceses como Mona, de 21 años, qué opinan del auge de l la extrema derecha: «Creo que, de todos los partidos, es el que más se esfuerza por llegar a un público joven, sobre todo empleado a políticos jóvenes como Jordan Bardella, que no está lejos de nuestra edad».

La última encuesta del Eurobarómetro alerta de los niveles de abstención entre la población joven, asegurando que solo un 64 % tiene intención de votar.

Jóvenes como Farra, de 23 años, no se sorprenden con este dato: «Creo que actualmente, los jóvenes consideramos que votar no funciona para nada. Nosotros votamos, pero tenemos la impresión de que es inútil. Y nos hemos sentido tan decepcionados a lo largo de los años por nuestro voto y por las personas a las que hemos votado que, como resultado, mucha gente ya no quiere hacerlo».

El Eurobarómetro afirma que entre las principales preocupaciones de los jóvenes se encuentran los derechos humanos, la sanidad y el cambio climático. Este es último es un aspecto crucial en estas elecciones para Maxim, de 22 años: «En estas elecciones, es más importante votar por la ecología que votar por la presidencia. Creo que aquí nuestro voto es donde tiene más impacto, es por ello que pienso que es tan importante votar en las elecciones europeas».

Dos millones de jóvenes acudirán a las urnas por primera vez en Europa el 9 de junio y será su voto el que defina el auge o el freno de la extrema derecha en la UE.