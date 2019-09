Elecciones municipales a medio término

El tema de unificación de las elecciones nacionales y municipales, junto a una reforma constitucional que rehabilitaría a Danilo Medina para el año 2024 sería no solo un absurdo político, sino que desarmaría ética y estratégicamente al PRM si alguno intenta apoyarse en un maquiavelismo ingenuo totalmente improcedente.

El excelente documento producido por la “Coalición Democrática por la Regeneración Nacional” el pasado 2 de septiembre, aporta muchos argumentos para rechazarlo, de los cuales me permito copiar algunos:

1. Contradice flagrantemente la necesidad de reemplazar al PLD en el absoluto dominio del Estado y la sociedad.

2. Danilo Medina fue el armador fundamental de los primeros 6 años de gobierno de Leonel Fernández, y contribuyó a edificar el entramado de dominación política del PLD. Alcanzó el poder en el 2012 montado en un descomunal déficit fiscal de más de 150 mil millones de pesos.

3. Los gobiernos de Medina han sido continuadores y afianzadores del peledeísmo, acentuando el presidencialismo, con el control de todos los poderes del Estado, redujo el subsidio de los ayuntamientos a menos del 3% de los ingresos nacionales, maximizando la corrupción y la impunidad, deteriorando la salubridad, la seguridad social y la seguridad ciudadana e ignorando las demandas de rendición de cuentas.

4. Danilo Medina dejará pendiente con la sociedad su responsabilidad en los más grandes escándalos de corrupción, como los de Odebrecht, las plantas de Punta Catalina, OISOE, CEA, Los Tres Brazos, OMSA, etc.

5. La oposición renunciaría a aprovechar la clara rebelión de la influyente clase media, que expresa hastío frente a los desgobiernos del PLD y tendería a afianzar el pesimismo, el inmovilismo y la resignación.

6. Las elecciones municipales y congresuales quedaron separadas por dos años de las presidenciales en la reforma de 1994, motorizadas por el líder José Francisco Peña Gómez buscando fortalecer la independencia de los poderes del Estado.

Si hubiera falta, ante argumentos tan reveladores como los aquí copiados, podemos añadir algunos:

a) El costo de esas elecciones será irrelevante, el gasto para el erario público se duplicó cuando se unificaron las elecciones. Estas producen en cambio un derrame económico para los medios de comunicación, activistas y quienes trabajan en artes gráficas, transporte, alimentación, etc.

b) La elección de autoridades municipales tiene intereses y liderazgos diferentes de los nacionales y éstos se perjudican recíprocamente porque presionan hacia distintas candidaturas.

c) Lo que procede es que haya elecciones municipales a medio término, que si bien imponen cierto arrastre a los que detentan el poder, no interfieren en el tiempo como ahora con la sola diferencia de 3 meses.

d) En última instancia, si la JCE estima que estas elecciones son muy cercanas en el tiempo para garantizar su manejo fluido de ambos procesos, ella está en capacidad legal de modificar las fechas de las elecciones de acuerdo a lo que señala el Art.18 acápite XIII de la Ley Orgánica Electoral, porque nadie está obligado a lo imposible por culpa de quienes lo pusieron en la Constitución del 2010…