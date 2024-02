Luego de culminadas las pasadas elecciones municipales del pasado domingo y en momentos en que aún hay zonas por definir por lo cerrada de las votaciones, tanto el oficialismo como la oposición, presentan puntos de vistas discordantes y ajustados a su realidad.

Por un lado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y sus aliados, culpan a la abstención de los votantes, así como el uso de los recursos del Estado, de la derrota el pasado fin de semana, en la que el PRM consolidó su poderío en materia municipal.

Mientras que por el otro lado, el oficialismo resta importancia a estas declaraciones y aseguran que fuer en gobiernos pasados donde se instauró la compra de cédulas y otros abusos cometidos desde el gobierno para poder hacerse del poder.

En entrevistas por separado realizadas por los periodistas Germán Marte, Edith Febles e Indhira Suero, para el programa El Día, tanto el vocero del PLD en el Senado, Yván Lorenzo, como el vicepresidente del PRM Eddy Olivares, mostraron puntos de vistas totalmente contradictorios uno de otro, mientras justificaba cada uno su partido.

Yván Lorenzo

Leer: La abstención total fue de 47.82% y expertos explican los motivos

En ese sentido, Lorenzo afirmó que el partido de gobierno ganó las alcaldías por la “compra indiscriminada de cédulas”, lo que se habría traducido en el nivel de abstención más alto registrado hasta la fecha.

Asimismo, denuncia el supuesto uso de los recursos del Estado, así como el financiamiento de candidaturas cuyo proceder, nunca fueron demostrados ante la Junta Central Electoral y que a su entender, esto trajo como consecuencia la victoria blanca-azul.

“Yo he denunciado hasta la saciedad, que en la Vega en sus informes financieros a la Junta Central Electoral, hay 33 millones de pesos que no tienen nombre y que fueron entregados en efectivo, en Santiago, en su informe… hay 48 millones en efectivos que fueron entregados y no tienen nombre, en Santo Domingo hay 50 millones que fueron entregados a la dirección del PRM”, indicó Lorenzo quien aseguró que este dinero lo habría aportado “el narcotráfico”.

Eddy Olivares,

Sin embargo, el alto dirigente perremeísta Eddy Olivares, llamó al legislador, así como al actual alcalde por Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, quien también hizo esa denuncia en la víspera, a presentar una formal denuncia con sus pruebas y hacer una autocrítica de su derrota.

“Venir a utilizar ahora, que era la abstención, ahora son que recursos del narcotráfico, bueno pero ¿dónde está el tema el tema de narcotráfico en este proceso? ¿Dónde están los casos? (Deben) presentar las pruebas de eso, él debe decir quien y donde están los recursos y después de eso yo le sugiero que se vayan a una montaña y a entender que a unas elecciones se va a ganar y a perder”, sentenció Olivares.

En cuanto a lo que sucederá para las elecciones presidenciales y congresuales, el opositor Yván Lorenzo entiende que estas elecciones no definirán lo que sucederá el próximo 19 de mayo, mientras que el oficialista Eddy Olivares entiende que esto es el preludio de ese próximo encuentro.