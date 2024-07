Elecciones Venezuela | Cómo ha reaccionado Latinoamérica: del rechazo de Chile y Argentina a la espera de Brasil y México

Tras conocer los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela sobre las elecciones presidenciales que, según el ente, ganó el mandatario Nicolás Maduro, se han suscitado variopintas reacciones en Latinoamérica desde el pedido de transparencia de Chile y Argentina hasta la cautela de Brasil y México.

Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien en un primer momento dijo que los resultados “son difíciles de creer” y este lunes reclamó que es necesario que se entregue la totalidad de actas electorales tanto a veedores internacionales independientes como a la oposición.

“Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral”, sentenció Boric.

“Yo he manifestado, y lo he conversado también con el canciller y con diferentes personas en América Latina y en el mundo, que las elecciones, y elecciones que generan tanta expectación como esta, tienen que ser absolutamente transparentes y verificables por veedores internacionales no dependientes ni partidarios del Gobierno”, agregó el líder chileno.

“No reconocemos el fraude”, Milei

El presidente de Argentina, Javier Milei, describió este lunes los resultados de los comicios presidenciales de este domingo en Venezuela como una “estafa electoral” y desconoció el anuncio del Consejo Nacional Electoral (CNE) de ese país, que dio por ganador a Nicolás Maduro, resultados que la oposición denunció por irregulares.

“Ni él se cree la estafa electoral que festeja. La República Argentina tampoco”, escribió sobre Maduro el mandatario argentino en su perfil de la red social X.

“No reconocemos el fraude, llamamos a la comunidad internacional a unirse para restaurar el Estado de derecho en Venezuela, y le recordamos al pueblo venezolano que las puertas de nuestra patria están abiertas para todo hombre que elija vivir en libertad”, agregó la publicación del político ultraliberal.

“Condenar el fraude electoral perpetrado por el régimen del dictador Nicolás Maduro en la República Bolivariana de Venezuela. Argentina exige total transparencia en el recuento de votos. No vamos a consolidar ningún resultado sin el respaldo de los veedores internacionales; por supuesto, que no sean títeres del régimen chavista”, indicó más temprano el portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Brasil y México abogan por esperar

El Gobierno de Brasil celebró este lunes el “carácter pacífico” de los comicios en Venezuela, pero ratificó que aguardará la totalidad de los resultados para pronunciarse sobre la victoria atribuida por las autoridades electorales a Nicolás Maduro.

En un comunicado oficial el Ministerio de Relaciones Exteriores brasiñelo “reafirma” que “el principio de la soberanía popular debe ser observado por medio de la verificación imparcial de los resultados” y añade que Brasil “aguarda, en ese contexto”, la publicación de todos los datos “detallados por mesa de votación”.

Ese último requisito, de acuerdo al comunicado, es “un paso indispensable para la transparencia, credibilidad y legitimidad del resultado del pleito” electoral.

En la misma línea de espera se pronunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que dijo que reconocerá el triunfo de Maduro, si el CNE de Venezuela “confirma la tendencia” tras las elecciones del domingo, aunque pidió “esperar el recuento”.

“Nosotros vamos a esperar el resultado, ya cuando se haya llevado a cabo el recuento, ver cuál es el proceso legal y entonces vamos a pronunciarnos, si la autoridad electoral confirma esta tendencia, nosotros vamos a reconocer al Gobierno electo por el pueblo de Venezuela”, declaró López Obrador en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano aseguró que no “pueden desconocer ningún resultado” del CNE, que durante la noche anunció que Maduro ganó con el 51,2 % de los votos frente al 44,2 % de Edmundo González Urrutia de la opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela.

Perú y Panamá seguirán los efectos en la migración

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que pone en “suspenso” las relaciones diplomáticas y anuncia el retiro de su cuerpo diplomático en Venezuela “hasta que no se realice una revisión completa de las actas” de los votos tras rechazar los resultados de las elecciones.

Mulino, que señaló el “deterioro” durante los últimos años de las relaciones diplomáticas entre ambos países, afirmó: “Tomo esta decisión por respeto a la historia de Panamá, a los millones de venezolanos que eligieron nuestra patria para vivir, y a mis convicciones democráticas, no puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad”.

“Yo creo, y ojalá me equivoque, que el flujo de venezolanos va a aumentar por razones evidentes y tenemos que adoptar las decisiones que corresponda para salvaguardar su vida e integridad”, apuntó Mulino.

Al tiempo, el Gobierno de Perú denunció el intento de las autoridades de Venezuela de “consolidar un fraude” y detalló que se mantiene “en observación activa” ante los posibles “efectos migratorios” del anuncio de la reelección de Nicolás Maduro.

La Cancillería señaló en un comunicado que, junto con otras instancias competentes, se encuentra “en estado de observación activa en previsión de efectos migratorios como consecuencia de la gravedad del curso de los hechos electorales venezolanos”.

Los aliados de Maduro comunican su respaldo

El presidente de Bolivia, Luis Arce, fue uno de los primeros líderes de la región en reaccionar y consideró que la “victoria” de Maduro es una “gran manera” de recordar al fallecido líder Hugo Chávez en su cumpleaños.

“Felicitamos al pueblo venezolano y al presidente Nicolas Maduro por la victoria electoral de este histórico 28 de julio. Gran manera de recordar al Comandante Hugo Chávez”, escribió Arce en la red social X, donde más temprano rememoró en otro mensaje los 70 años del nacimiento del exmandatario venezolano.

Arce, que tiene afinidad política con Maduro, también sostuvo que siguió “de cerca” la “fiesta democrática” en Venezuela y saludó “que se haya respetado la voluntad del pueblo venezolano en las urnas”.

A las felicitaciones se unieron también el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, quienes calificaron el resultado de “gran victoria que ese pueblo heroico” entrega a Chávez, mientras el mandatario de Cuba, Miguel Díaz-Canel lo consideró como un “triunfo de la dignidad”.

Por su parte, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) felicitó a Maduro, por lo que ve como un “inobjetable triunfo” en los comicios presidenciales.

“Los Estados miembros de la ALBA felicitan al pueblo y Gobierno de la hermana República Bolivariana de Venezuela, por el inobjetable triunfo del presidente Nicolás Maduro Moros en las elecciones presidenciales de este domingo, 28 de julio de 2024”, señaló el bloque en un comunicado publicado en su página web.