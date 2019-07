Elevan acciones contra dengue;Waldo difiere

El ministro de Salud aseguró ayer que se coordinan esfuerzos con las autoridades del Servicio Nacional de Salud para que se apliquen los protocolos en el tratamiento a pacientes afectados por dengue y se evite el incremento de las muertes por la enfermedad viral.

De su lado, el ex presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Waldo Ariel Suero, deploró que el ministro haya acusado a los profesionales de la salud de las muertes por dengue.

El doctor Rafael Sánchez Cárdenas pidió a población que siga las recomendaciones y pidió a los profesionales de la salud que aplique los protocolos en casos de la enfermedad viral.

Asegura se hacen todos los esfuerzos para controlar el dengue Santo Domingo Este. A su juicio, existen diversos factores que pueden agravar el diagnóstico de dengue, entre estos el no acudir al centro de salud más cercano cuando hay síntomas de fiebre alta, dolor detrás de los ojos y en las articulaciones, salpullido en el cuerpo, entre signos frecuentes.

El titular de Salud encabezó en el sector Las Lilas de Los Tres Brazos, una jornada de movilización social como parte de la estrategia que se desarrolla en todo el país a fin de fortalecer la respuesta frente al dengue y otras las enfermedades producidas por vectores.

Se enfada De su lado, el ex presidente del CMD, Waldo Suero calificó de infelices, las declaraciones del ministro de Salud al responsabilizar a los médicos de las muertes por dengue. “Parece la misma historieta como un cuento de cacerías de brujas en donde años tras años cada ministro de Salud al tratar de justificar sus desacertadas gestiones la emprenden contra la integridad profesional y la responsabilidad de los médicos de este país”, insiste Suero. Aconsejó al ministro que es preferible que cuestione a su gobierno la pobre asignación del PBI para salud, que en la actualidad ronda el 1.8%, la más baja en el área, sólo superada por Haití. “¿Acaso usted espera que la salud mejore cuando hubo una reducción del presupuesto en más de 3 mil millones éste año”?, dijo el gremialista.