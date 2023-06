Eligio Jáquez señala iniciativas de su gestión como cónsul en Nueva York

El cónsul dominicano en Nueva York, Eligio Jáquez, señaló parte de los logros de su gestión al frente de ese órgano dominicano en el exterior.

Destaca que por disposición del presidente Luis Abinader la comunidad dominicana ha obtenido alrededor de 500 pensiones, y que a pesar de que es un número reducido entorno a la cantidad de criollos que residen en esa ciudad, es una acción que antes no se hacía.

“Hemos hecho cosas que no se hacían antes, por ejemplo hemos logrado con el presidente Luis Abinader un total de 500 pensiones para los dominicanos que residen fuera. No es mucho, pero es mucho más de lo que se había conseguido antes, no existía esa iniciativa”, dijo.

Entrevistado por periodista del periódico HOY Digital, Jáquez destacó la realización de jornada de entrega de títulos de propiedad de tierras a ciudadanos dominicanos en Nueva York que viven con la preocupación de que les sean “usurpados” sus terrenos en República Dominicana por la falta del documento estatal.

“Logramos que el programa de titulación de tierras estatales beneficie a dominicanos residentes en el exterior. La institución ha venido dos veces a traer títulos a dominicanos que residiendo aquí viven pensando en la tierra que tienen allá sin título y que alguien las quiera usurparlo”, refirió el cónsul.

Eligio Jáquez, manifestó además el apoyo que han brindado a las acciones deportivas que ejecutan los dominicanos en la llamada ciudad de los rascacielos.

“El pasado año el consulado dominicano en Nueva York invirtió 379 mil dólares en apoyo al deporte en esta ciudad. Apoyo a instituciones para otorgarle becas”, expresó.

Acuerdo de “cielos abiertos”

En otro orden, el cónsul Eligio Jáquez valoró los esfuerzos del Gobierno de la República Dominicana en propiciar la firma del acuerdo de cielos abiertos, con el que se busca dinamizar la oferta de aerolíneas que viajan al país desde los Estados Unidos, así como el impacto en el turismo y el fortalecimiento comercial.

“Esa iniciativa del Gobierno dominicano es una bendición. La política de cielos abiertos liberará el costo de los pasaje para que se haga más accesible a la economía de todo el pueblo dominicano”, externó Jáquez.