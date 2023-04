Elimina los siete hábitos que dañan tu piel

Por Wendy Berroa Hernández

La piel del rostro es muy delicada y a la vez la más olvidada. Muchas personas no piensan en todos los daños que el medio ambiente aporta, el polvo, los rayos del sol, la humedad, el calor, también el sudor y los productos que solemos utilizar podrían estar contribuyendo a dañarla. Es necesario crear conciencia y darle la importancia que requiere, nuestros hábitos juegan un papel trascendental y son los que determinaran las consecuencias y estás a su vez se reflejaran en el rostro.

¿Sabías que la piel es un órgano? Pues sí, y es el más grande del cuerpo y aunque no le demos el valor o la importancia que requiere, su función primordial es la de cuidar que no penetren al cuerpo la radiación, los elementos químicos o cualquier organismo que pueda ocasionar daños.

Dentro de los malos hábitos que podemos asumir esta no lavarnos la cara o lavarla en exceso, también está el tocarnos con las manos sucias y llevar de esta forma los microorganismos que contribuirán a dañar la piel. Otro gran error que cometemos es no tener una rutina de limpieza con productos adecuados, o utilizar productos que no son para el tipo de piel y por último no utilizar filtro solar.

No lavar el rostro

Uno de los hábitos que pueden estar dañando tu piel y no te das cuenta por la poca importancia que le damos, es no lavarse la cara antes de acostarse, esta sencilla acción puede provocar graves problemas con el tiempo, ya que al no realizar una limpieza efectiva para eliminar toda la suciedad del día, estás contribuyendo a la obstrucción de los poros y de esta forma la suciedad es absorbida por los mismos.

Cuando no lavas la cara antes de acostarte o no te desmaquillas, toda la suciedad del rostro va a quedar en la almohada, contribuyendo a que sea un foco de contaminación.

Es importante lavar tu rostro con un jabón adecuado, realizar una rutina de limpieza en la mañana y en la noche con productos adecuados para tu tipo de piel.

No colocar tónico

Algunas personas no lo ven necesario, pero el tónico juega un papel trascendental a la hora de realizar la rutina de limpieza, ya que este se encargara de restablecer el pH de la piel, pero no solo esto, otras funciones que te aportara el tónico es que ayudara a la hidratación, a cerrar los poros, a nivelar y preparar la piel para recibir los beneficios de la crema facial. No colocar una crema facial, ya sea hidratante o nutritiva, de acuerdo a la necesidad de tu piel.

Tocar la piel del rostro

Otro mal hábito que debemos eliminar si queremos que nuestra piel se mantenga sana es evitar tocarnos la cara, ya que al hacerlo llevamos todos los microbios que recogemos al tocar objetos, por el hecho de que al tocarnos la cara los depositamos en ella.

Tocar el rostro con objetos

La piel del rostro es muy delicada y al tocarlo con otros objetos como las llaves, los bolígrafos, lápices o incluso el mismo celular tiende a acumular suciedad que llevas y depositamos en la cara, estos objetos al ser manipulados en otros lugares pueden ser transmisores de residuos de polución, impurezas, microbios en fin, organismos que podrían provocar la obstrucción de peros o infectarlos.

Utilizar productos que no son para tu tipo de piel

Al utilizar cualquier producto para la rutina facial debemos asegurarnos que sean los adecuados para nuestro tipo de piel, el rostro es bastante delicado y colocarnos algo que no esté acorde con las necesidades del mismo en vez de ayudar y mejorarlo podría empeorar la condición. Esto podría provocar obstrucción en los poros, acné, eczemas, entre otras enfermedades de la piel.

No colocar filtro solar

Este es uno de los hábitos más dañinos y silentes, cuando no colocamos el filtro solar nos arriesgamos a dañar la piel, pues los rayos del sol directo contribuyen a manchar la piel, y también a la aparición de pequeñas arrugas o líneas de expresión y la exposición sin protección a los rayos del sol pueden provocar cáncer en la piel.

En conclusión, si quieres tener una piel radiante y hermosa, elimina los malos hábitos por completo y comienza a cuidar tu piel con productos que estén adecuados, cuida tus manos y no toques tu cara sin antes higienizarlas correctamente, recuerda muchas veces colocamos productos en el pelo que a la vez tocan tu rostro, entonces debes cuidar tu cabello, mantenerlo limpio y si tienes algún brote trata de mantener tu rostro despejado. Otros tips que te ayudarán es no frotar con aspereza a la hora de lavarte el rostro y sobre todo procura colocarte un buen filtro solar.