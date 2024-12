Eliminar la cesantía «sería un hacha de doble filo para los empleadores», según experto

La reciente propuesta llevada al Congreso por los empresarios de «variar o limitar» la cesantía en el marco de la reforma laboral, sigue levantando reacciones en contra, esto debido a los efectos colaterales que provocaría en el área.

Según el especialista Eduardo Tavárez, eliminar el beneficio «seria un hacha de doble filo para los empleadores».

Advierte que se produciría una crisis inaguantable en las empresas, debido a la inestabilidad de los trabajadores.

«Si no hay cesantía se producirá un movilidad frecuente intensa, porque el trabajador no tendrá una fidelidad hacia la empresa porque no va a esperar nada«, sostuvo el jurista entrevistado este martes en el programa El Día que se transmite por Telesistema canal 11.

Tavárez explicó que la cesantía garantiza la estabilidad del trabajador, ya que representa una garantía si este es despedido de su empleo.

«Eliminar la cesantía pudiera ser un boomerang, un hacha de doble filo para los empleadores«, indicó.

En qué está el Código

El Código Laboral tiene altas probabilidades de aprobarse en la nueva legislatura que inicia en enero del 2025, así lo adelantó el senador Rafael Duluc, quien preside la comisión que estudia la pieza.

Adelantó en ese sentido que faltan algunos sectores por escuchar, incluyendo el académico que redactó la propuesta.

«Hoy vamos a escuchar a Milton Ray Guevara, Rafael Alburquerque, y otros que confirmaron, y hay una serie de juristas más que participaron en el proyecto», puntualizó Cholitín.

