¿Eliminar o no las Pruebas Nacionales? Exministras de Educación explican

El Ministerio de Educación (Minerd) convocó 128 mil 53 estudiantes de 3,535 centros educativos del nivel secundario a Pruebas Nacionales, no obstante, por los resultados es ¿viable eliminar o no las Pruebas Nacionales? exministras de Educación consultadas por el periódico Hoy abordan esa factibilidad o no a largo plazo.

Tras la convocatoria del Minerd donde miles estudiantes serán evaluados en Pruebas Nacionales del 26 al 29 de junio, la exministra de Educación, Ligia Amada Melo, explicó que está a favor de que continúe programa de medición a bachilleres, pero que sean más rigurosas.

«Si se quita es peor», exclamó la también exministra de Educación Superior Ciencia y Tecnología quien deploró que el promedio de calificaciones de los alumnos en Pruebas Nacionales en matemáticas en el país sigue siendo el promedio de 47% desde 1996 hasta la fecha.

Melo se mostró favorable de que a parte de las Pruebas Nacionales, las universidades apliquen una verdadera prueba a los estudiantes en función de las carreras que optarían por cursar.

Respecto a los repitentes en Pruebas Nacionales, la docente de larga data, precisó que se debe eliminar la tercera oportunidad, es decir, esperar un año para que el alumno pueda reforzar conocimientos y en la siguiente convocatoria anual volver a aplicar como hace Israel porque «aquí si el estudiante reprueba la primera convocatoria podría embotellar preguntas y respuestas, pero no asimilar los contenidos».

La pasada titular del Minerd en período 1996-2000 dijo que las Pruebas Nacionales obligan a los estudiantes durante un período de acompañamiento con los docentes para estar al nivel de pasar las asignaturas de Lengua Española, Matemática, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales.

Deploró que los alumnos sigan pasando Pruebas Nacionales con «muchas deficiencias».

Tras ser abordada de que se debe de hacer para que las Pruebas Nacionales tengan mejores resultados, Melo manifestó que debe haber un mayor acompañamiento de los técnicos de los distritos educativos con las escuelas y profesores, evaluación continua estricta y reforzar capacidad de aprendizaje.

De su lado, al exministra de Educación, Josefina Pimentel, que siempre los cambios en las mediciones de conocimientos de los estudiantes deben ser «bien ponderados», sin embargo, favorece continuidad de Pruebas Nacionales porque es un termómetro que mide el desempeño global del sistema educativo y permite hacer comparaciones en el tiempo.

«El problema no son las Pruebas Nacionales en si», indicó Pimentel. Al mismo tiempo, aclaró que ningún gerente puede tomar medidas sin hallazgos fidedignos.

La también rectora del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales (IGLOBAL), que en el pasado cuando se estableció el programa de Pruebas Nacionales se definieron políticas para su evaluación y toma de decisiones, no obstante, «se descontinuó» en la actualidad.

Lamentó que en estos momentos existe un «estancamiento en los rendimientos en las Pruebas Nacionales». Explicó que se deben realizar mejoras a partir de los hallazgos de los resultados anteriores en mediciones como el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) donde el país continúa rezagado.

«Siempre es bueno evaluar las herramientas y promover mejoras de esos hallazgos», indicó Pimentel.

En ese orden, Pimentel abogó para que existan pruebas diagnósticas del nivel primario porque se arrastran deficiencias desde ese nivel hasta el secundario y el universitario.

Este medio intentó contactar a otros actores fundamentales del sector educativo, como Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el vicepresidente de Acción Empresarial por la Educación (Educa), Edwin Caraballo, no obstante, no contestaron al momento de esta publicación.

¿Qué dice la prueba PISA sobre resultados calidad de educación?

De acuerdo Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) en su informe de 2022, los estudiantes de República Dominica obtuvieron calificaciones menores que el promedio de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) en matemáticas, lectura y ciencias.

Los resultados de PISA para el país para ese año arroja que los alumnos están en capacidad de interpretar y reconocer cómo se puede representar matemáticamente una situación simple la comparación de la distancia total a través de dos rutas alternativas o convirtiendo los precios a una moneda diferente.

Entre 2015 y 2022, la brecha de desempeño en matemáticas relacionada con el nivel

socioeconómico se mantuvo estable en República Dominica, así como en los países de la OCDE

en promedio.

Asimismo, otro aspecto del Informe Pisa para República Dominicana usando el indicador del nivel socioeconómico es que entre 2015-2022 la brecha de desempeño en matemáticas se mantuvo estable en República Dominicana.

