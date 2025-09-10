Eliminatorias Mundial 2026: España, Inglaterra e Francia dominantes

España sigue siendo el mejor equipo de Europa, Inglaterra por fin dio un buen espectáculo en la fase de clasificación para el Mundial y Francia consiguió dos victorias consecutivas, aunque casi perdió puntos a pesar de los goles de Kylian Mbappé.

Todas las selecciones europeas han comenzado su grupo de clasificación y fue una buena semana para los astros de 40 años Cristiano Ronaldo, con el gran comienzo de Portugal, y Luka Modrić, con Croacia liderando su grupo.

Los cinco goles de Erling Haaland en la victoria de Noruega por 11-1 sobre Moldavia acercaron a Italia a la fase de clasificación en un grupo donde la diferencia de goles podría ser decisiva.

Italia tuvo quizás la semana más extraña en su lucha por evitar perderse su tercer Mundial consecutivo.

El tetracampeón sumó seis puntos y marcó 10 goles, pero terminó con el nuevo entrenador Gennaro Gattuso grabado lanzando improperios a un jugador israelí en el campo tras una alocada victoria por 5-4.

Alemania también podría arriesgarse a clasificarse para los playoffs el próximo marzo tras su primera derrota por 2-0 ante Eslovaquia. Fue la primera derrota alemana a domicilio en la clasificación para el Mundial.

Eslovaquia aún podría lamentar haber ganado solo 1-0 ante Luxemburgo con un gol en el minuto 90. Solo el ganador del grupo avanza directamente en noviembre, y la diferencia de goles es el primer criterio de desempate.

España con estilo

La campeona de la Eurocopa 2024, España, se quedó sin el título de la Liga de Naciones 2025 solo por la derrota en la tanda de penaltis contra Portugal en una final donde lideró dos veces.

España ya se perfila como la mayor esperanza de Europa para el Mundial 2026. Si una victoria por 3-0 ante una Bulgaria en apuros era algo rutinario, la goleada por 6-0 a Turquía, cuartofinalista de la Eurocopa 2024, en Estambul fue un resultado sobresaliente.

Un hat-trick del centrocampista Mikel Merino permitió que España no necesitara los goles de Lamine Yamal, aunque la estrella de 18 años dio dos asistencias.

España se ve equilibrada, joven y en constante mejora para Luis de la Fuente, el discreto seleccionador. Recibir a Georgia y a su estrella Khvicha Kvaratskhelia el 11 de octubre en Elche debería ser uno de los momentos destacados del próximo parón internacional.

La Inglaterra de Tuchel emerge

Inglaterra demolió a Serbia por 5-0 en uno de los estadios más intimidantes de Europa, Belgrado.

El estilo de la victoria debería acabar con los comentarios sobre la falta de brillo del equipo finalista de la Eurocopa 2024 bajo la dirección del seleccionador alemán Thomas Tuchel, a pesar de acumular victorias y mantener su portería a cero. Tuchel la calificó como «una victoria contundente contra un rival difícil en un entorno complicado».

La excelente combinación para el segundo gol entre Noni Madueke, Elliot Anderson y Morgan Rogers, antes de que Madueke marcara, fue especialmente impresionante por parte de jugadores de tres clubes diferentes que, en conjunto, solo suman 19 partidos con Inglaterra.