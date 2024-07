Elizabeth Silverio: «Nuca he medicado a ningún niño»

La autodenominada neurocientífica, Elizabeth Silverio, dijo este lunes al juez del Séptimo Juzgado de Instrucción, que «nunca ha medicado a un niño».

«Mi calidad no es de médico. No sé qué hace Salud Pública ahí. Yo no tengo nada que ver con medicina, absolutamente nada», aseguró Silverio.

A solicitud del Ministerio Público, el juez Deiby Timoteo, envió a juicio de fondo a la autodenominada neurocientífica Elizabeth Silverio Silien, acusada de usurpar funciones en el área de la salud a través del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Knowledge Land (Kogland).

El tribunal además acogió todas las pruebas presentadas en el dispositivo de solicitud de apertura a juicio de fondo.

Durante la audiencia preliminar, las fiscales litigantes María Silvestre y Magalys Sánchez, en representación del Ministerio Público, procedieron a leer la acusación, en la cual establecen que Elizabeth Silverio Silien presentó falsa calidad y se hizo pasar como profesional de la salud, indicando ser doctora neurocientífica, psicóloga y psicoterapeuta.

La imputada Silverio Silien ejerció esta labor entre enero de 2021 y junio de 2023 sin tener la calidad de médico en esa rama de la medicina, al no haber estudiado ni recibido formación académica al respecto.

Lo que constituye una violación a los artículos 147, 148 y 405 del Código Penal Dominicano. Así como, a los artículos 92, 93 y 157, numeral 7, de la Ley 42-01, además del artículo 62 de la Ley 66-97, Ley General de Educación. También de los artículos 13 y 396 de la Ley 136-03 sobre la Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes.

El dispositivo acusatorio además establece que Elizabeth Silverio Silien engañó y estafó a los padres, haciéndoles creer que era profesional de la salud, mediante el uso de documentos falsos, con los que ofrecía atenciones psicoterapéuticas, consultaba, evaluaba, medicaba y realizaba informes con recomendaciones para aplicar psicoterapias, rubricando y sellando con un sello gomígrafo que contenía un exequátur falso e inexistente.

Dicho accionar provocó un grave daño emocional, psicológico y psíquico en perjuicio de los menores de edad, especialmente aquellos con Síndrome del Espectro Autista.

El juicio de fondo determinará la responsabilidad penal de Silverio Silien por estos hechos, que han afectado significativamente a las familias y a la comunidad educativa y de salud en República Dominicana.

Las investigaciones demostraron que los títulos universitarios exhibidos por Silverio Silien eran falsificados, y que no había cursado estudios en las universidades mencionadas. Además, se le acusa de operar bajo una falsa identidad corporativa y utilizar sellos y exequátur falsos para respaldar sus servicios.

El Ministerio Público realizó allanamientos donde se encontraron documentos fraudulentos en la residencia de Silverio Silien y en Kogland, S.R.L., el centro registrado bajo el cual operaba.

Los padres de los niños coincidieron al señalar haber sido estafados, al pagar servicios no autorizados ni avalados por las autoridades pertinentes. Perdiendo sus hijos, inclusive, el cursado año escolar, en perjuicio económico de sus familias.

