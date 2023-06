Elizabeth Silverio: «Yo he sido sometida al escarnio público, sin derecho a la palabra»

Elizabeth Silverio Sillien, a quien se le acusa de ser una “eminencia en neurociencias” con títulos falsos, sostuvo que la investigación periodística realizada por Nuria Piera tenía como único objetivo dañar su imagen y dignidad.

«El trabajo de investigación no se hizo, aquí no se investigó (…) Lo primero que a mi se me hace es una acusación directa, vinculándome a un exequatur de una persona que supuestamente tiene mi mismo nombre y es médico. Se me vincula con esta persona, yo muestro los documentos, ahora, de que yo no tengo exequatur y que los documentos que salen de aquí lo hacen con el de los psicólogos, avalados por nosotros», expresó durante una entrevista en el programa La Revista 15, que se transmite por Digital 15.

La propietaria del Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland agregó: «Yo he sido sometida al escarnio público, sin derecho a la palabra (…) un ser humano que presenta pánico al salir, porque tu no sabes quién puede hacerte un mal».

Silverio añadió que tras la difusión del reportage titulado «¿Eminencia en neurociencia que juega con la mente?», no sale a las calles para evitar cualquier acción en su contra.

«Yo no salgo, no por miedo, sino porque una sociedad llevada a través de manipulación a un ideal, es capaz de cometer cualquier inoportuno, simplemente por lo que está viendo y por la información que está adquiriendo. En esa parte, yo me manejo con la altura que me llama esta situación a manejarme, la prudencia», dijo.

Cierres de Kogland

El Ministerio de Salud Pública cerró el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland por supuestamente violar la Ley General de Salud, 42-01, luego de que la periodista Nuria Piera revelara que su propietaria, Elizabeth Silverio Sillien, ejercía con títulos supuestamente falsos.

Igualmente, la institución informó que la fémina será sometida a la justicia.

Reportaje

De acuerdo con la investigación realizada por Nuria Piera, en su programa “N Investigación Periodística”, Elizabeth Silverio se presentaba como una neurocientífica con múltiples «títulos falsos» de postgrados y PhD en universidades extranjeras, como la Universidad de Cambridge (en Inglaterra) y Universidad de Florida (Estados Unidos).

Piera resaltó que en los diplomas de Silverio existían varios errores ortográficos, y que esta utilizaba un exequatur en sus consultas que le pertenecía a otra mujer con un nombre similar.

Además, la periodista se comunicó con varias universidades para verificar la veracidad de dichos títulos.

