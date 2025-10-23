“Ella pudo ser una abogada”: abuela llora la muerte de su nieta de 4 meses en albergue de Santiago

Entre lágrimas y con la voz quebrada por el dolor, Miriam Cruz, abuela paterna de Jazlin Isabella Graciano, la bebé de cuatro meses que falleció en un albergue vinculado al Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), en Santiago, exigió una investigación profunda sobre las circunstancias del hecho y responsabilizó a las autoridades por lo que considera una negligencia institucional.

La niña murió el pasado 16 de octubre en el albergue Red Misericordia, ubicado en el sector La Otra Banda, en Santiago, según denuncias de sus familiares al broncoaspirar luego de ser alimentada y acostada boca arriba por la persona encargada de cuidarla.

“No había necesidad de mandarla a un albergue. Ella estaba bien con nosotros. La niña no merecía morir así”, expresó Miriam Cruz, visiblemente afectada.

La familia paterna asegura que la bebé fue retirada del hogar por disposición de las autoridades, a pesar de que el padre, Juan Graciano, había advertido sobre riesgos y solicitaba mantenerla bajo su cuidado.

“Mi primera hija, en 10 días le arrancaron la vida y ahora nadie es culpable”, declaró Graciano, quien junto a su madre anunció que interpondrán una demanda contra la institución y contra la persona encargada del cuidado de la menor.

Repuesta de CONANI

Ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre el lamentable fallecimiento el pasado jueves 16 de octubre de una bebé de cuatro meses que se encontraba bajo el Sistema de Protección, desde el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) aclaramos que el caso todavía está en investigación por parte del Ministerio Público, a fin de determinar las causas y circunstancias en que se produjo el deceso.

En las indagaciones preliminares realizadas por el CONANI, se determinó que las acciones realizadas con la niña en esa mañana corresponden a los protocolos y rutinas habituales. Durante el proceso fue hallada inconsciente. Ante la situación, se llamó al Sistema 9-1-1, cuyo personal confirmó su deceso minutos después.

La infante había sido trasladada a la asociación sin fines de lucro (ASFL) Fundación Red de Misericordia el martes 7 de octubre, por disposición del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago de los Caballeros y la Oficina Regional Norte del CONANI.