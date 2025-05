Ellis: ¡Take me out to the ball game!

Si hay un ser a quien le saco su comida aparte es, precisamente, a Ellis Pérez… –exclama Herminio-… Además de tenerlo como ‘compañero de equipo’ en la producción de Miss Universo en 1977, su trayectoria en el interesantísimo mundo de las comunicaciones me ha servido de referencia de respeto desde que a los 15 años hice pininos en el campo de la locución y producción radial…

En mis recuerdos, siempre ha estado latente la historia de cómo una población amante del baseball, en nuestro país creyó, firmemente, en la maestría con el que el más selecto grupo de narradores dieron vida a una selección de importantes juegos en que actuaban de la talla de Juan Marichal, Felipe Alou, Manuel Mota, Guayubín y Chichí Olivo, Osvaldo Vigil y Julián Javier –entre otros”… “Y, ¿por qué no nos llevas con tus recuerdos?” –Pregunta su alter ego, Píndaro-… “¡Es un orgullo!… Y más ahora, que Ellis ha publicado sus memorias” –responde de inmediato-

Puede leer: El acueducto capitaleño durante la Revolución de 1965

“Él siempre fue un hombre devoto de las ondas hertzianas –continua Herminio-… Enero del 1963 marcó el inicio de la mayor experiencia de su vida: ¡Ser un real profesional de la radio en todo su sentido!… Abandona su importante posición en una gran empresa de cruceros para hacer su sueño una realidad… Completa una larga gestión y logra sus permisos para abrir lo que luego bautizaría como Radio Universal, ubicándola en las instalaciones del antiguo Hotel Jaragua…

Su experiencia como traductor del inglés en transmisiones deportivas al español venía desde el 1954 y esto le dio seguridad para, luego de una conversación con el gran narrador Billy Berroa, asimilar el gran reto de dar vida a su sueño de traer a los amantes del baseball transmisiones con creatividad y únicas… De sus labios brotó la frase ‘¡En estos momentos, yo no sé cómo, pero voy a averiguarlo y lo vamos a hacer’!” –Expresó Herminio-…

“¿Qué elementos le sirvieron para ello?” –Interrumpió Píndaro-… “Son varios –indica Herminio-, y entre ellos señala: Procurar una buena asesoría de los mejores técnicos en el país, decidir viajar a Estados Unidos y hacer contacto con los ejecutivos de la Prensa Asociada, encontrarse cara a cara con los ejecutivos de relaciones pública de grandes ligas, investigar cómo lo hacía la empresa de las telecomunicaciones RCA, escuchar y aceptar que el ingeniero Lou Donato le recomendó contactar a Western Union… Este encuentro fue fundamental…

“El mecanismo fue este –explica Herminio-: Un narrador deportivo era enviado al estadio sede del juego a transmitir, este no hablaba, sino, que escribía en detalle todo lo que sucedía y lo enviaba a la oficina central de su empresa en Nueva York, y de ahí se distribuía a los clientes que luego recibirían este material vía teletipo… Ahí surgieron los dos problemas fundamentales para cristalizar el sueño de Ellis: ¡La autorización de Western Union era sólo para el territorio norteamericano y él necesitaba que nuestro país fuera partícipe de ese contenido, y necesitaba autorización de las Grandes Ligas…

Pero, la suerte estaba con Ellis y, en conversación casi inmediata con el señor Donato, vio el cielo abierto al enterarse que ¡esa misma transmisión recibida por Western Union podía ser recogida por RCA –quien sí estaba autorizada para ello-, y reenviarla a nuestro país!… Como elemento estratégico para la transmisión radial de los datos recibidos por los locutores del selecto equipo de narradores, el señor Donato le sugirió además adquirir dos discos con los audios de, primero, el tema cantado de ‘Take me out to the ball game’ y, segundo, un disco conteniendo el sonido ambiental del público en un juego de pelota”.

“Y, ¿cómo resolvió Ellis el ingreso que cubriría parte de su proyecto?”-cuestiona Píndaro-… “Ya sus ahorros estaban profundamente afectados y, era lógico apelar a la comercialización de su esfuerzo… Don José León Asensio, responsable de la política de imagen para la empresa E. León Jimenes, que estaba en pleno lanzamiento de su campaña ‘Premier, sabor a pueblo’, se convirtió en el gran apoyo comercial para su idea… Los ingenieros Héctor Cambero y Ramón Pacheco fueron su punto de apoyo técnico para la apertura de Radio Universal… Ellis Pérez acababa de introducir al país el ‘sistema de juegos recreados’ recibiendo directamente desde el estadio de origen, la información sobre ellos a través de un ‘teletipo’, con la narración de Billy Berroa, los comentarios de Max Alvarez y Tomás Troncoso, y Freddy Mondesí en los comerciales… Fue la primera vez en que un medio electrónico dominicano, usando sus recursos propios, ofrecía un servicio con origen en el exterior de manera permanente”.