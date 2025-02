Elon Musk evade el escrutinio y expande su poder

WASHINGTON. AP

Elon Musk hizo una promesa clara luego de que Donald Trump decidiera ponerlo a cargo de hacer que el gobierno sea más eficiente. “No va a ser una especie de secreto de trastienda”, dijo Musk. “Será lo más transparente posible”. Hasta ahora, no ha funcionado así.

En las tres semanas desde que el presidente republicano regresó a la Casa Blanca, Musk se ha involucrado rápidamente en las agencias federales y evitado el escrutinio público sobre su trabajo. No ha respondido preguntas de los periodistas ni asistido a ninguna audiencia con legisladores. Los miembros del personal de su Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) han hecho de lado funcionarios.

Es un desafío profundo no solo para el funcionamiento habitual al interior del gobierno federal, que Trump propuso desbaratar en su campaña, sino para los conceptos de consenso y transparencia que son fundamentales en un sistema democrático.

Musk se describe a sí mismo como el “soporte técnico de la Casa Blanca” y se ha incrustado en un gobierno heterodoxo donde no hay límites discernibles a su influencia.

Donald K. Sherman, director ejecutivo de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington), un grupo de vigilancia del gobierno, dijo que Trump le ha permitido a Musk “ejercer un poder y una autoridad sin precedentes sobre los sistemas gubernamentales” con el “máximo secretismo y poca o ninguna rendición de cuentas”.

La Casa Blanca insistió en que DOGE es “extremadamente transparente” y compartió ejemplos del trabajo realizado hasta ahora, como la cancelación de contratos y la finalización de arrendamientos de edificios infrautilizados.

Los republicanos de la Cámara de Representantes declararon que el gobierno de Trump también descubrió que se pagaban beneficios del Seguro Social a una docena de personas que figuraban como adultos mayores de 150 años.

«Vamos a encontrar miles de millones, cientos de miles de millones de dólares de fraude y malversación y, ya saben, la gente me eligió para eso», dijo Trump en una entrevista en Fox News.

Describió a Musk como “fabuloso” y dijo que pronto se enfocaría en el Departamento de Defensa, la mayor agencia gubernamental del país.

Cuando se le preguntó el viernes si Musk debería responder públicamente a las preguntas sobre su trabajo, el presidente respondió: “Oh, claro”. “No es tímido”, dijo Trump.

Hermetismo

“Elon no es tímido”. Eso es cierto, al menos a juzgar por las redes sociales de Musk, donde ningún pensamiento parece reprimido. Su cuenta en X es un torrente de memes de internet, ataques a críticos y declaraciones de lealtad al presidente. Ha dejado en claro el gran alcance de sus ambiciones y habla en términos existenciales sobre la necesidad de revertir el déficit federal, recortar el gasto gubernamental y desmantelar programas progresistas. “Este gobierno tiene una oportunidad para una reforma importante que tal vez nunca vuelva a ocurrir”, publicó el sábado. “Es ahora o nunca”.

Musk está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Es la persona más rica del mundo. Se hizo rico con el servicio de pagos en línea PayPal, luego fundó el fabricante de autos eléctricos Tesla y la compañía espacial SpaceX. Más recientemente, compró Twitter, lo rebautizó como X, eliminó empleos y reconstruyó su cultura.

Parece adoptar un enfoque similar con el gobierno federal, pero puede ser hermético sobre sus planes. Por ejemplo, no ha explicado cómo su equipo utilizará el acceso a los sistemas de pago que incluyen datos confidenciales sobre personas en EEUU.

Gran parte del trabajo de DOGE se realiza entre bastidores. Los miembros de su equipo se han presentado en el Departamento de Asuntos de los Veteranos, el Departamento del Tesoro, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, y otras.