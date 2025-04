Elvis Crespo habla de Ruby Pérez y el Jet Set

La noticia del derrumbe lo devastó, dice a BBC Mundo Elvis Crespo, uno de los exponentes de merengue de mayor trascendencia internacional.

Conoció por primera vez la música de Rubby Pérez a los 10 años, cuando escuchaba y veía las presentaciones del artista dominicano junto a la legendaria orquesta de Wilfrido Vargas.

No hay duda, añade el ganador del Grammy Latino, de que la voz del intérprete de «Volveré», que considera fue una de las más potentes de la industria, influyó en su interés por el género tropical.

Para Crespo, además, Jet Set, la discoteca que la madrugada del martes se desplomó mientras cientos de personas disfrutaban de un concierto de Rubby en República Dominicana, fue un venue que catapultó a muchos artistas locales e internacionales que hoy disfrutan de renombre.

Él mismo, siendo puertorriqueño, tuvo allí la oportunidad de cantar y conectar con el público dominicano.

El club nocturno fue fundamental para que el merengue -un género que nació en el siglo XIX y que se popularizó a principios del siglo pasado- se mantuviera vivo, pese a los cambios en la industria musical y el nacimiento de nuevos ritmos en Latinoamérica, como el reguetón.

Allí, todos los lunes en la noche, como pasó esta semana antes de la tragedia que dejó 221 muertos y cientos de heridos, se reunían miles de personas a escuchar y bailar ese estilo de música que es tan distintivo y pegajoso gracias al acordeón, la güira y la tambora.

Pie de foto,El funeral de Rubby Pérez se realizó este jueves en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Asistieron personalidades como Juan Luis Guerra y el presidente dominicano Luis Abinader.

Crespo -conocido mundialmente por ser uno de los responsables de internacionalizar el merengue, gracias a éxitos como Suavemente, canción que ocupó el tope de la lista Hot Latin Tracks de Billboard- habló con BBC Mundo del legado de Rubby.

El boricua, que tiene 30 años de carrera y sigue vigente, con un nuevo tour y un reciente disco llamado «Poeta Herio» que estrena en junio, nos habla de la importancia del merengue en la sociedad dominicana.

Y también de la capacidad de este género de mutar y transformarse, como seguramente ocurrirá luego de esta dolorosa semana.

Pie de foto,Elvis Crespo dice que Rubby Pérez, el cantante dominicano que murió el martes en la tragedia de Jet Set, fue uno de sus referentes musicales.

¿Cuál es el impacto de Rubby Pérez en el género del merengue?

Cuando me levanté y comencé a recibir los mensajes sobre la tragedia en Jet Set, me llegó una enorme tristeza, me cambió la energía.

No solo falleció Rubby, falleció Felito Music, un productor que conozco desde hace años. También el jugador de béisbol Octavio Dotel, y todos los demás asistentes que perecieron por el derrumbe.

Es una situación que uno nunca visualiza y cuando ocurre, es inevitable cuestionar por qué sucedió.

Conozco el talento de Rubby desde la década de los 80. Cantaba en la orquesta de Wilfrido Vargas. Allí compartía con Sandy Reyes, otro genio dominicano y con un puertorriqueño que se llama Willie Berríos, que, de hecho, es de mi pueblo Guaynabo, mi vecino.

Comienzo a seguir el trabajo de Willie, y ahí conocí el trabajo de Rubby Pérez. Luego emprende como solista y yo consumía su música.

Me atrevería a decir que está entre los mejores cinco cantantes del género. Tenía una voz extraordinaria, potente.

En Puerto Rico, que también ha dado enormes cantantes de merengue, en términos de su voz, solo puede acercarse a la potencia de Rubby el cantante Joseph Fonseca.

Es duro como se nos fue Rubby, falleció haciendo lo que le apasiona, cantando sobre un escenario, algo que hago yo todo el tiempo.

Pie de foto,221 personas murieron luego de que el martes de madrugada se derrumbó la discoteca Jet Set.

Si fueras a describir su legado…

Calidad vocal. Un hombre que siempre hizo las cosas bien. No quiero criticar a los intérpretes de este tiempo, porque sus manifestaciones artísticas son diferentes, muchos comienzan como influencers, pero un cantante como Rubby, no lo encontramos ahora.

Su calidad era universal.

¿Qué significó la discoteca Jet Set para la música tropical y el merengue?

Hasta el lunes, esta discoteca tenía 52 a 53 años operando de forma ininterrumpida. Sirvió de plataforma para intérpretes y músicos.

Mantuvo la música tropical viva inclusive a comienzos de siglo, cuando los movimientos musicales fueron cambiando a otros ritmos. Jet Set también se mantuvo fiel a realizar shows en vivo, no solo con cantantes, sino también con orquestas, instrumentos…

Se convirtió en una plataforma importante para los artistas dominicanos, pero también internacionales.

Yo canté en este lugar, también exponentes como Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel, Tito Nieves y el Grupo Niche.

Una discoteca muy particular. Celebraba fiestas enormes los lunes. ¿Por qué un lunes? Porque hacer una fiesta los lunes no tiene sentido, pero mantener ese día vivo durante toda la trayectoria del lugar la hizo única e independiente.

Yo he viajado el mundo, y esa particularidad de realizar bailables los lunes, en 30 años de carrera, no la he visto en ningún lado.

Creo que se llenaba porque era el comienzo de la semana. Y siempre iban muchos medios, porque al ser tan emblemático, y estar tan vinculado a la cultura e idiosincrasia dominicana, iban muchos peloteros (jugadores de béisbol), políticos, músicos y artistas en general.

Pie de foto,Con 30 años de carrera, Elvis Crespo continúa haciendo música, muestra de que el merengue es un género con capacidad de transformarse.

¿Qué recuerdo bonito tienes de Jet Set?

Tengo un gran recuerdo que incluso creo que está publicado en YouTube.

En una de mis presentaciones en Jet Set, mientras cantaba una canción, me entregaron una nota y me dijeron que en la discoteca estaba Pedro Martínez, el jugador de Grandes Ligas de Béisbol.

Yo soy fanático del béisbol. Así que pedí que bajaran el volumen de la música, y dije que quería conocerlo.

Bajé del escenario, me paseé por el público mientras todos gritaban, y pude saludarlo.

Y con Rubby tienes algún recuerdo…

Para que existiera una canción como Suavemente, para que existiera un Elvis Crespo, tuvo que haber antes un Rubby Pérez.

Los palos (temas musicales) que pegó Rubby fueron universales. Desde canciones como «El Africano»… (canta Mami el negro está rabioso quiere pelear conmigo decíselo a mi papá) hasta temas como Volveré son parte de su impresionante repertorio.

Estoy escuchando su música y su arte desde los 10 años, cuando comencé a encontrarme como artista.

Recuerdo que una vez estuve con él en la casa de don Johnny Ventura, quien había grabado un álbum de Navidad y estábamos filmando el contenido visual.

Estuve allí compartiendo con él y con Rafa Rosario. Un gran ser humano, como el pueblo dominicano, todos son buena gente.

Cómo y por qué el merengue se ha convertido en un género tan importante para la sociedad dominicana y para el mundo, de forma tal que aún ocurre un bailable un martes en la madrugada y repleto de gente.

Porque está enormemente vinculado a toda la historia dominicana. De hecho, fue el dictador Rafael Leónidas Trujillo, quien estuvo en el poder desde los años 30 hasta el 61, quien lo hizo popular. Lo incorporó en todos sus asuntos de campaña, en una época en que se concebía como un género de poca reputación.

Y ahora es parte del ADN dominicano.

Es un género que tiene éxitos universales desde los años 30. Parecería inmortal. Demasiado sabroso, que es muy fácil de bailar y que se adapta a cualquier otro género.

Y las letras son diversas. Hay merengue romántico, las escuchamos en el catálogo de Rubby, de Alex Bueno, que tienes canciones que son joyas. Pero también música chabacana como «El hoyo», de Kinito Méndez, «La Faldita» de la Cocoband. «La Vaca» de Mala Fe y el «Kulikitaka» de Toño Rosario.

Pie de foto,»Suavemente» es uno de los éxitos de Elvis Crespo que ayudaron a internacionalizar el merengue.

Incluso artistas que no nacimos en República Dominicana, lo interpretamos bien, porque despierta nuestro lado artístico.

Hoy ves a Karol G grabando merengue, a Manuel Turizo, porque tienen buenos resultados con el merengue. Es un género que trasciende.

Alguna vez escuché a Bonny Cepeda, hace como cinco o seis años, decir en una entrevista que el merengue es un género sabio, que se adapta a los tiempos.

Gracias por hablar con nosotros. ¿Hay algo que quieras agregar?

Dile por favor al pueblo dominicano que yo también lo siento mucho, los tengo en mis oraciones. Su dolor me toca.