Elvis Crespo regresa a Top Chef Vip junto a El Blachy

Miami, FL. El artista global Elvis Crespo regresa a Top Chef VIP esta noche, para celebrar la gran final a su manera: con música. Mientras se despedía de sus compañeros el día de su salida del reality show, Crespo prometió volver y lo cumplió.

Con una presentación musical llena de energía, Elvis presentará por primera vez en televisión nacional su éxito “Me Mataron” junto a El Blachy, una actuación que promete hacer estallar el set de Top Chef VIP. La gran final se llevará a cabo esta noche, a las 7:00 PM EST y se transmite por Telemundo en EE.UU. y Telemundo Internacional en Latinoamérica, con el episodio disponible al día siguiente en el servicio de streaming Peacock.

“Regresar a Top Chef VIP para la gran final es como cerrar un ciclo con mucho cariño. Cuando entré al programa, no sabía cocinar, pero se me presentó esta oportunidad de estar en Top Chef VIP y me encantó en qué consistía el proyecto, un elenco de primera, a todos los quiero mucho”, expresó Elvis Crespo.

“Salí del show no porque quisiera irme, sino porque el álbum comenzó a explotar. Volver ahora, para cantar en la final un tema de ese mismo álbum es un homenaje a mis compañeros y a esa decisión difícil que tomamos. Estoy agradecido por haber sido parte de algo tan especial y ahora regreso con música, que es mi esencia”, concluyó.

“Me Mataron” es el segundo tema de una trilogía musical incluida en su álbum Poeta Herío, una propuesta que une el merengue típico dominicano con el estilo moderno y característico de Crespo. La canción, que trata sobre el desamor con una energía irresistible para la pista de baile, ha conectado profundamente con el público. El video, dirigido por Mikel de la Cruz y Raúl Antonio, fue filmado en “El Colmado” en Higüey, República Dominicana, espacio simbólico que representa el corazón de la vida comunitaria latina.

Elvis Crespo regresó este 2025 con fuerza con su álbum “Poeta Herío”, marcando un capítulo profundamente personal en su legendaria carrera. El álbum ha alcanzado una audiencia masiva en Estados Unidos, América Latina, España y el Caribe, con la fusión de su estilo inconfundible, ritmos vibrantes y colaboraciones que han unido generaciones de artistas, incluyendo Arcángel, Ebenezer Guerra, El Blachy, Fariana, Ivy Queen, Jerry Rivera, La Insuperable, Luck-Ra, Oscarito, Toño Rosario y Víctor Manuelle. Celebrando su regreso al tope de las listas radiales en EE. UU. y República Dominicana con múltiples colaboraciones exitosas, tal como “Nuestra Canción”, “Luna Llena” con Ebenezer Guerra, “Cora Roto” con Arcángel y “Me Mataron” con El Blachy, Crespo continúa reafirmando su vigencia e innovación en la música latina. Actualmente, Elvis se encuentra celebrando su éxito en su “Bodega Tour 2025: El Barrio Canta”, una gira visitando de forma sorpresiva emblemáticas bodegas y colmados en diferentes ciudades de Puerto Rico y Estados Unidos, celebrando la autenticidad y cultura de la comunidad latina.