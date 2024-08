Elvis Rodríguez: De la República Dominicana a la cima de los medios en Nueva York

Nueva York, NY – Elvis Rodríguez, un joven comunicador dominicano residente en Estados Unidos, continúa consolidándose en los medios de comunicación de Nueva York. Este talentoso periodista y locutor, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ha demostrado ser un emprendedor con una determinación inquebrantable.

Desde niño, Elvis soñaba con ser presentador. Su pasión por los medios se hizo evidente con sus apariciones en programas infantiles dominicanos como Topi Topi, La Aldea Mágica y María Moñito. En 2011, realizó su pasantía como reportero en Televida Canal 41. Sin embargo, su carrera se vio interrumpida cuando tuvo que mudarse a Estados Unidos, dedicándose entonces a estudiar y trabajar.

En Estados Unidos, a pesar de enfrentar múltiples rechazos y propuestas indecentes que decidió no aceptar, Elvis no se rindió. Encontró su camino trabajando como asistente de producción en el Certamen MissRD US, donde tuvo la oportunidad de colaborar en la preparación de diversas reinas de belleza.

La oportunidad de oro llegó en abril de 2024, cuando fue invitado a unirse al programa «AJI TITI ON FIRE», de la mano de Eddy Leopoldo Díaz, para la cadena televisiva Latinos TV NY & Bonches Latinos. En este programa, Elvis ha destacado como hilo conductor, entrevistando a personalidades importantes y tratando diversos temas de interés.

El pasado domingo 28 de julio, Elvis Rodríguez fue el presentador, junto a todo el equipo de «AJI TITI ON FIRE», en la “Grand Parada Dominicana del Bronx”. Este evento es una de las celebraciones más importantes de la comunidad dominicana en Nueva York. Elvis demostró su talento al entretener al público presente y televidente, realizando una transmisión en vivo que fue todo un récord. Además, tuvo la oportunidad de entrevistar a varios artistas, consolidando su posición en el escenario mediático neoyorquino.

Con una carrera en ascenso y un compromiso inquebrantable con sus sueños, Elvis Rodríguez se ha convertido en un ejemplo de perseverancia y éxito para muchos jóvenes dominicanos. La Grand Parada Dominicana del Bronx ha sido solo un escalón más en su camino hacia la cima.