Ely la voz de miel nueva exponente de música urbana

Aunque es una extraordinaria baladista, Ely apuesta a la música urbana, con temas ya conocidos como “Yo no hago Coro con Hombre Sin Cualto”, “Verano de Calle”, «Bien duro», “Te La Mata Mata”, “Lo Que Siento Yo”, «Me Le Muevo jevi» entre otros.

En el género urbano, ella es una de las exponentes con más calidad y entonación. Desde niña le gustó cantar y componer música, siendo todavía menor de edad empezó a trabajar en la Orquesta del Hotel y Casino Jaragua, como una de las vocalistas principales por su fuerza interpretativa, cantando balada, bachata, merengue y boleros.

Con el apoyo de su hermana Yudy “La Ejecutiva”, plasmó su nombre en el género urbano, como Ely “La Voz de Miel” con el eslogan “La Melodía del Movimiento”, nombre con el cual presentó su primer mixtape “100% Urbana” que consta de varios temas en diferentes ritmos Dembow, R&B, Dancehall y más.

Ely

En esta producción se destacan temas como “Yo No Hago Coro con Hombre sin Cualto”, producido por El Kable My Studio, de donde también sale el hit “Verano de Calle”, en el género de Dancehall. Además, “Lo Que Siento Yo”, una balada producida por Ariel “El Especialista”; “Ven a Mi”, featuring con Shadow Blow, producida por Nipo 809, “Te La Mata Mata”, este último producido musicalmente por Rivas Metrolo & Jmx y de donde también salió su primer video musical dirigido por Griz Films y Mario Frías de Public Ent. INC.

“La Fama FreeSyle” (rap), “Bien Duro” producido por Donix Flow, “Me Le Muevo Jevi”, producida por Dj Plano y «Lo tengo deculao’ producida por Dj Jouga entre otros.

Ely “La Voz de Miel” estudió Comunicación Social (Periodismo) en la Universidad Dominicana O&M. Además, estudió canto y guitarra con el maestro Joel Morel, en la Academia Artística Dominicana DOTES.

Actualmente se encuentra trabajando y promoviendo su música desde los Estados Unidos donde reside, visitando diferentes programas de televisión, emisoras y realizando actividades diversas con presentaciones en discotecas de la región.

Ely ha recibido diversos reconocimientos a su carrera, entre ellos “Artista Destacada del Año”, de manos de Frank Girón, otorgado en Marisco Centro, así como el premio “Dominicanos USA” como “Artista Femenina Urbana, de Stanley Afortunado. Ha participado en el Desfile Nacional Dominicano que se celebra en la 6ta Avenida de la ciudad de Nueva York.

También fue nominada a los Premios Latinos y recientemente presentó su línea de gorras «Abejita Miel Collection» inspirada en su hija Elizabeth Victoria, en el Atelier Fashion Week organizado por Helen Rodríguez.