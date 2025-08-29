Embajada de EE.UU. alerta sobre estafa con video falso de Donald Trump

Embajada de EE.UU. alerta sobre estafa con video falso de Donald Trump

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana alertó este viernes a la población sobre una estafa cometida mediante «un video falso» del presidente norteamericano Donald Trump, en el que se anuncia la supuesta suspensión de deportaciones.

«Circula un video falso creado con inteligencia artificial donde el presidente Trump habla en español y promete «suspender deportaciones» y ofrecer permiso de trabajo a inmigrantes», comunicó.

Según explicó el consulado estadounidense, este tipo de engaños es utilizado por personas que se dedican a ingresar de manera ilegal a otros ciudadanos en distintos países.

«Es una estafa de los coyotes«, aseguró la entidad a través de una publicación en su cuenta de la red social X.

