Embajada de EE. UU. hace algunas precisiones sobre entrevista de visa de inmigrante

La Embajada de los Estados Unidos reafirma su compromiso con la diversidad y la inclusión al recibir y atender a los solicitantes de visas de inmigrante. En un reciente comunicado, subrayó la importancia de cumplir con los requisitos documentales y lingüísticos durante el proceso de entrevista.

Según la Embajada, los solicitantes deben presentar los documentos civiles originales y participar en una entrevista en persona. Aunque los idiomas principales utilizados en estas entrevistas son el inglés y el español, señalaron que los solicitantes pueden expresarse en el idioma con el que se sientan más cómodos. No obstante, si los documentos están en un idioma diferente al inglés o español, deben acompañarse de una traducción certificada al inglés.

En caso de que el solicitante no hable inglés o español, deberá asistir con un intérprete independiente. La Embajada puntualizó que este intérprete no puede ser ni el peticionario ni un miembro de la familia del solicitante, y recordó que la Sección de Visas de Inmigrante no proporciona intérpretes.

Asimismo, instó a los solicitantes a llegar preparados a su cita para evitar retrasos o la necesidad de reprogramar la entrevista. “Es su responsabilidad garantizar que su solicitud esté completa y en orden,” destacó el comunicado.