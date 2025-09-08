Embajada de Estados Unidos advierte: dar a luz con visa de turista no garantiza ciudadanía

El cónsul general de los Estados Unidos en República Dominicana, William Swaney, anunció importantes modificaciones en el proceso de entrevistas para visados, especialmente en las categorías de niños y renovaciones.

A partir de este año, se exigirá entrevista presencial para niños y otras personas que anteriormente estaban exentas.

Swaney explicó durante una entrevista en el programa “El Sol de la Mañana” del grupo RCC Media que esta medida busca estandarizar el proceso consular a nivel mundial.

Mientras se implementan las nuevas reglas, las citas están temporalmente suspendidas para evitar confusiones entre los solicitantes.

“Tenemos previsto cambiar las reglas para exigir que los niños y algunas otras personas tienen que pasar por la entrevista, que no estarán exentos”, aclaró.

Falsas promesas

El cónsul desmintió un video viral atribuido falsamente al presidente Donald Trump, en el que se afirmaba que las deportaciones estaban suspendidas. Swaney aclaró que el video fue generado por inteligencia artificial y reafirmó la cooperación entre EE. UU. y República Dominicana para combatir el tráfico ilegal de migrantes.

“La cooperación con las autoridades dominicanas ha sido y es excelente… trabajamos conjunto para prevenir y combatir el fraude”, precisó.

Visas EB2 y humanitarias

La emisión de green cards bajo la categoría EB2 está suspendida hasta el inicio del nuevo año fiscal. Swaney explicó que esta pausa responde al límite anual de visas disponibles.

“EB2 es una de las categorías que tiene una cantidad limitada que se emite por año… al partir del primero de octubre van a dar de nuevo las citas”.

Respecto a las visas humanitarias por razones médicas, el cónsul indicó que pueden procesarse rápidamente si se presentan todos los requisitos, incluyendo vínculos sólidos y justificación del viaje.

“Se puede hacerlo muy rápidamente… pero tiene que estar bien preparado para mostrar todos los requisitos”, agregó.

Advertencias

Swaney fue enfático al recordar que la visa B1/B2 no permite trabajar ni dar a luz con fines de obtener ciudadanía estadounidense.

“No es permitido ir por fines de obtener la ciudadanía solamente para dar a luz en Estados Unidos. La categoría B1/B2… no se puede ganarse la vida, trabajar, es decir, trabajar a beneficio allá”, dijo.

También advirtió que exceder el tiempo autorizado de estadía puede afectar futuras solicitudes.

Recomendaciones

El cónsul instó a los ciudadanos a consultar fuentes oficiales como travel.state.gov para evitar errores y fraudes.

demás, recomendó mantener actualizada la información de contacto en las solicitudes, ya que las cancelaciones de visa se notifican por correo electrónico.