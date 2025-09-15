Embajada de Estados Unidos en República Dominicana recuerda revisar vigencia del pasaporte antes de viajar

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana emitió un recordatorio público sobre la importancia de verificar la vigencia del pasaporte estadounidense antes de planificar cualquier viaje internacional.

La sede diplomática advirtió que un pasaporte próximo a vencer puede generar retrasos, impedimentos en vuelos, rechazo en controles migratorios e incluso la imposibilidad de embarcar.

Las autoridades consulares recomiendan que el pasaporte esté vigente durante toda la estadía en el extranjero y, preferiblemente, por al menos seis meses después de la fecha de regreso. Esta medida responde a requisitos migratorios de varios países y políticas de aerolíneas que podrían negar el abordaje si el documento no cumple con los estándares internacionales.

La embajada también puso a disposición de los ciudadanos estadounidenses residentes en el país su asistente de citas de pasaportes, donde pueden consultar los formularios, requisitos y opciones de renovación por mensajería o presencial.