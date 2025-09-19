Embajada de Estados Unidos recuerda a viajeros dominicanos respetar límites de estadía con visa

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana reiteró este viernes la importancia de respetar los plazos establecidos en las visas otorgadas a ciudadanos dominicanos, advirtiendo que exceder el tiempo autorizado puede tener graves consecuencias migratorias.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X la sede diplomática recordó que los titulares de visas deben cumplir estrictamente con las leyes de inmigración estadounidenses.

“No se quede más tiempo del permitido en los EE.UU. con su visa”, señala el mensaje. “Permanecer en los EE. UU. más allá del tiempo autorizado puede resultar en deportación y una posible prohibición permanente de ingreso en el futuro”, agrega el comunicado.

La advertencia busca reforzar el cumplimiento de las normas migratorias, especialmente en momentos en que se registra un aumento en los viajes internacionales y en las solicitudes de visa. Las autoridades consulares han insistido en que el uso correcto de la visa es fundamental para mantener la elegibilidad en futuras solicitudes y evitar sanciones que pueden afectar de manera definitiva la posibilidad de ingresar a territorio estadounidense.

El mensaje también sirve como recordatorio para quienes planean viajar a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios, estudios o tratamiento médico, de que deben respetar el tiempo de estadía autorizado por el oficial de inmigración al momento de ingresar al país, independientemente de la vigencia total de la visa.