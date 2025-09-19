Embajada de Estados Unidos recuerda a viajeros dominicanos respetar límites de estadía con visa

Embajada de Estados Unidos recuerda a viajeros dominicanos respetar límites de estadía con visa

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana reiteró este viernes la importancia de respetar los plazos establecidos en las visas otorgadas a ciudadanos dominicanos, advirtiendo que exceder el tiempo autorizado puede tener graves consecuencias migratorias.

A través de una publicación en su cuenta oficial de X la sede diplomática recordó que los titulares de visas deben cumplir estrictamente con las leyes de inmigración estadounidenses.

“No se quede más tiempo del permitido en los EE.UU. con su visa”, señala el mensaje. “Permanecer en los EE. UU. más allá del tiempo autorizado puede resultar en deportación y una posible prohibición permanente de ingreso en el futuro”, agrega el comunicado.

embajada

La advertencia busca reforzar el cumplimiento de las normas migratorias, especialmente en momentos en que se registra un aumento en los viajes internacionales y en las solicitudes de visa. Las autoridades consulares han insistido en que el uso correcto de la visa es fundamental para mantener la elegibilidad en futuras solicitudes y evitar sanciones que pueden afectar de manera definitiva la posibilidad de ingresar a territorio estadounidense.

El mensaje también sirve como recordatorio para quienes planean viajar a Estados Unidos por motivos de turismo, negocios, estudios o tratamiento médico, de que deben respetar el tiempo de estadía autorizado por el oficial de inmigración al momento de ingresar al país, independientemente de la vigencia total de la visa.

Lency Alcántara

Lency Alcántara

Periodista, con más de una década de experiencia en temas económicos y de investigación. Especialidad en Comunicación Iconográfica.

Publicaciones Relacionadas

Embajada de Estados Unidos recuerda a viajeros dominicanos respetar límites de estadía con visa
Embajada de Estados Unidos recuerda a viajeros dominicanos respetar límites de estadía con visa
19 septiembre, 2025
¿Qué es Antifa, el grupo de extrema izquierda que Trump quiere declarar como «terrorista»?
¿Qué es Antifa, el grupo de extrema izquierda que Trump quiere declarar como «terrorista»?
19 septiembre, 2025
«Así se domina el mundo»: Estados Unidos, China,  Rusia y ajedrez geoestratégico (3)
«Así se domina el mundo»: Estados Unidos, China,  Rusia y ajedrez geoestratégico (3)
19 septiembre, 2025
Temas del consumidor
Temas del consumidor
19 septiembre, 2025
Intolerancia fatal
Intolerancia fatal
19 septiembre, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Otra vez la ADP

Otra vez la ADP

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Arranca Restaurant Week SD con más de 120 restaurantes

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Ramfis y su amigo Tavito de la Maza

Senasa y las preguntas por responder

Senasa y las preguntas por responder

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Autoridades del ITSC describen factores que alientan alta formación

Formar desde la sensibilidad humana

Formar desde la sensibilidad humana

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo