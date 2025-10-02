Embajada Dominicana y Prodominicana celebran con éxito «Foro de Negocios República Dominicana–Corea»



La Embajada de República Dominicana en la República de Corea, en conjunto con ProDominicana, celebró con gran éxito el “Dominican Republic–Korea Business Forum: Strategic Horizons – Exploring a Land of Opportunities for Korean Companies in the Dominican Republic”, un encuentro que reunió a más de 50 representantes de destacadas empresas coreanas, altos funcionarios gubernamentales, embajadores y miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en Seúl, medios de comunicación y personalidades de la sociedad civil.

Entre los asistentes se destacó la participación del Sr. Lee Jooil, director general para Asuntos de América Latina y el Caribe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea; así como de destacadas figuras del sector privado, como la Sra. Youn Young-mi, presidenta de la Asociación de Importadores de Corea (KOIMA), y el embajador Kwon Ki-chang, vicepresidente ejecutivo de esa institución.

La conferencia magistral estuvo a cargo de Biviana Riveiro, directora ejecutiva de ProDominicana, quien presentó la ponencia titulada “Horizontes estratégicos: explorando un país de oportunidades para las empresas coreanas en la República Dominicana”.

“República Dominicana es hoy un hub confiable y estratégico para conectar con los principales mercados globales. Invertir en nuestro país es apostar por crecimiento, estabilidad y competitividad. Nos hemos consolidado como líderes en captación de inversión extranjera directa en Centroamérica y el Caribe, gracias a una infraestructura robusta, conectividad logística de clase mundial, seguridad jurídica y estabilidad macroeconómica. Estos factores otorgan confianza y previsibilidad a cada inversión. Queremos que las empresas coreanas no solo ingresen al país, sino que se expandan, innoven y prosperen junto a nosotros», expresó la señora Riveiro.

Por su parte, la embajadora dominicana en Corea, Angie Shakira Martínez Tejera, destacó que este Foro de Negocios marca el inicio de una gestión diplomática con un acento claro en la dimensión comercial.

«Iniciar mi misión diplomática en Corea con un foro de negocios liderado por Biviana Riveiro no es casualidad: es un sello. Bajo su liderazgo, República Dominicana ha roto récords históricos en exportaciones e inversión extranjera. Su presencia aquí marca la visión que caracterizará nuestra gestión: una diplomacia enfocada en ampliar y profundizar el comercio bilateral, generar sinergias empresariales de alto nivel y atraer mayores inversiones mutuas. República Dominicana es un socio confiable y competitivo para Corea, un verdadero hub de oportunidades en el Caribe y puerta de entrada a las Américas. Las puertas de nuestra Embajada están abiertas: estamos listos para recibirlos y conjuntamente con nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y ProDominicana, explorar estrategias personalizadas de acompañamiento y apoyar a cada empresa coreana que desee crecer y expandirse en nuestra tierra. La República Dominicana está lista para hacer negocios con Corea, y nuestra Embajada será el puente confiable para abrir esas puertas”, agregó la embajadora Martínez.

El programa del evento incluyó además, el panel “Keys to Success in Korean Investment in the Dominican Republic”, con la participación de dos reconocidos líderes empresariales coreanos: el Sr. Oscar Yim, presidente y CEO de The Willbes, y el Sr. Semi Choi, presidente de ESD Group. Ambos compartieron sus experiencias de inversión en República Dominicana, destacando las oportunidades y ventajas que el país ofrece como socio estratégico en la región.

En sus palabras de cierre, la embajadora Martínez expresó un reconocimiento especial a ESD Group, patrocinador oficial del Foro, una importante empresa coreana con inversión y operaciones en la República Dominicana. La compañía se especializa en el desarrollo, construcción, operación y mantenimiento de proyectos eléctricos, posicionándose como un actor clave en el sector energético del país. A través de estos proyectos, ESD Group ha contribuido al dinamismo de la economía dominicana. Su respaldo decisivo fue esencial para el éxito de este importante encuentro empresarial.

La embajadora dominicana en Seúl también reconoció el valioso apoyo de las principales gremiales coreanas KOTRA, KOIMA, KITA y KCCI, por su colaboración en la difusión del evento entre sus miembros. En este marco, destacó de manera especial al Sr. Jusang Lee, Director de KOTRA en República Dominicana, por su activa colaboración en la organización de este Foro y por su permanente compromiso con las iniciativas que buscan acercar al empresariado coreano a las oportunidades de inversión y comercio que ofrece la República Dominicana.

Angie Martínez agradeció al Korea Cultural Association, y muy especialmente a su presidente, Samuel Chung, por el invaluable respaldo brindado en la organización del evento, incluyendo la coordinación del protocolo de bienvenida y la participación de dos modelos coreanas elegantemente vestidas con trajes tradicionales hanbok, que engalanaron el evento, contribuyendo a realzar la atmósfera de solemnidad y respeto mutuo entre ambas naciones.

La abogada internacionalista, Angie Martínez, expresó su agradecimiento al consejero comercial de la Embajada dominicana, Bolívar Batista, y a todo el equipo de la misión diplomática, integrado por Yesenia Antigua, Aristóteles Santos, Nelson Ortega, Yenny Genao, Denise Burgos, Andrison Sánchez; así como al personal local, Elena Yeon, Ángelica Kim y Alberto Yang, por la excelente organización y ejecución de este evento, que constituye una muestra del profesionalismo y la entrega con que se trabaja desde la representación dominicana en Corea.

Finalmente, los asistentes pudieron apreciar una mesa de exhibición con productos emblemáticos de República Dominicana, café, cacao, chocolate, cigarro, ron, larimar y artesanía, presentada en representación de la riqueza cultural de nuestro pueblo. Estos productos despertaron un gran interés entre el público coreano, que fue recibido por una modelo dominicana hermosamente vestida con el traje típico nacional, aportando un toque cálido y representativo al evento.

El Foro de Negocios celebrado en el Hotel VOCO de Myeongdong, en Seúl, representa el primer paso de una serie de iniciativas estratégicas orientadas a estrechar los vínculos comerciales entre ambos países. Marca el inicio de una nueva etapa en la agenda bilateral y reafirma el compromiso de República Dominicana de consolidarse como un socio confiable y estratégico para el empresariado coreano en Asia-Pacífico.