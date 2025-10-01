Embajada EE.UU.: desde hoy menores de 14 años deben acudir en persona a entrevistas 

A partir de hoy, todas las personas soliciten una visa de no inmigrante para ingresar a los Estados Unidos, incluyendo los menores de 14 años y mayores de 79, deberán ser entrevistados de manera personal por un funcionario consular de la Embajada de los Estados Unidos.

De acuerdo con una publicación del Departamento de Estado de Estados Unidos, las personas que están exentas de esta norma son los solicitantes bajo los símbolos de visa A-1, A-2, C-3 (excepto asistentes, sirvientes o empleados personales de funcionarios acreditados), G-1, G-2, G-3, G-4, NATO-1 a NATO-6, o TECRO E-1; solicitantes de visas de tipo diplomático u oficial, entre otros.

“El día 1 de octubre de 2025, todos los solicitantes de visados de no inmigrante, sin importar la edad, deben ser entrevistados de manera presencial por un oficial consular de los Estados Unidos, con limitadas excepciones. Algunos visitantes temporales (en la categoría B), trabajadores temporales de agricultura (en la categoría H2A), y ciertos empleados de gobiernos que viajan en misión oficial, pueden estar exentos del requisito de la entrevista. Incentivamos a los solicitantes a revisar la página web de la Embajada para informarse en detalle sobre los requisitos de solicitud y proceso de visado E», resaltó la entidad.

Estas entrevistas, de acuerdo al Departamento de Estado de esa nación, permitirán detectar fraude, tergiversación y otros indicadores.

