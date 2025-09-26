Embajada suspende Centro de Solicitud de Visas en Sambil debido a vaguada

La Embajada de los Estados Unidos anunció el cierre temporal del Centro de Solicitud de Visas, ubicado en el centro comercial Sambil en Santo Domingo debido a las inundaciones, condiciones peligrosas, y la alerta roja del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para Santo Domingo y Distrito Nacional.

Los solicitantes de visa que no puedan asistir a sus citas deben esperar instrucciones de reprogramación por correo electrónico.

La entidad indicó los solicitantes con citas futuras deben continuar monitoreando su correo electrónico para mas información.

Presidente envía mensaje ante fuertes lluvias

Por otro lado, el presidente de la República, Luis Abinader, instó este viernes a la población a atender con responsabilidad las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las fuertes lluvias y ráfagas de viento que continúan afectando gran parte del territorio nacional.

“Atendemos con responsabilidad las alertas emitidas por el @COE_RD. Hemos activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población. Pedimos a todos seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

De acuerdo con el boletín más reciente del COE, se mantienen cuatro provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y 14 en verde, debido al amplio campo nuboso asociado a la activa onda tropical que tiene su eje en la parte oriental de Cuba y que todavía incide sobre el país.