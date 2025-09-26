Embajada suspende Centro de Solicitud de Visas en Sambil debido a vaguada

Embajada suspende Centro de Solicitud de Visas en Sambil debido a vaguada

La Embajada de los Estados Unidos anunció el cierre temporal del Centro de Solicitud de Visas, ubicado en el centro comercial Sambil en Santo Domingo debido a las inundaciones, condiciones peligrosas, y la alerta roja del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) para Santo Domingo y Distrito Nacional.

Los solicitantes de visa que no puedan asistir a sus citas deben esperar instrucciones de reprogramación por correo electrónico.

La entidad indicó los solicitantes con citas futuras deben continuar monitoreando su correo electrónico para mas información.

Puede leer: Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta roja: qué significa y cómo actuar

Presidente envía mensaje ante fuertes lluvias

Por otro lado, el presidente de la República, Luis Abinader, instó este viernes a la población a atender con responsabilidad las alertas emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), debido a las fuertes lluvias y ráfagas de viento que continúan afectando gran parte del territorio nacional.

“Atendemos con responsabilidad las alertas emitidas por el @COE_RD. Hemos activado la coordinación con los organismos de emergencia para proteger a la población. Pedimos a todos seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes”, expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X (antes Twitter).

De acuerdo con el boletín más reciente del COE, se mantienen cuatro provincias y el Distrito Nacional en alerta roja, 11 en amarilla y 14 en verde, debido al amplio campo nuboso asociado a la activa onda tropical que tiene su eje en la parte oriental de Cuba y que todavía incide sobre el país.

