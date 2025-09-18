Emergencia en San Francisco de Macorís: al menos 20 estudiantes intoxicados en una escuela

  • RAFAEL SANTOS
Más de 20 estudiantes resultaron intoxicados en el Centro Educativo Ana Celeste Fernández, en la comunidad de La Guama, del Distrito Municipal Aguayos, en San Francisco de Macorís.

De acuerdo al presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Robert Frías, los estudiantes resultaron intoxicados a causa de la aplicación de pesticidas en una finca agrícola de la citada comunidad nordestana.

Asimismo, el dirigente gremial denunció que cada año escolar, cientos de niños se ven afectados de manera recurrente por esta práctica agrícola, que expone de manera directa su salud y vulnera un derecho fundamental, que es el de recibir educación en un ambiente sano y seguro.

«Desde la ADP no vamos a permitir, bajo ninguna circunstancia, que hechos de esta naturaleza continúen agravando la salud de nuestros estudiantes y, con ello, golpeando económicamente a las familias que ya cargan con múltiples dificultades», dijo.

Continúa expresando que «No queremos pensar que las autoridades gubernamentales estén esperando que ocurra una tragedia con la pérdida de una vida humana para luego aparecer con su acostumbrada actitud populista, intentando tomar medidas tardías con el propósito de exhibirse como ‘salvadores’ frente a la sociedad dominicana», indicó.

En ese sentido, manifestó que la prevención no puede esperar, ya que las medidas deben tomarse ahora, cuando aún es posible evitar consecuencias mayores.

Precisó que ya son varios años los que el gremio lleva demandando que las autoridades gubernamentales pongan el oído en el corazón de estas comunidades.

«Es cierto que en ocasiones se han emitido disposiciones que regulan la aplicación de agroquímicos y pesticidas en entornos escolares, pero la realidad demuestra que no existe un régimen efectivo de consecuencias, y si lo hubiera, no hay voluntad ni mecanismos claros para aplicarlo», dice.

De igual manera, plantea que la salud y la vida de la niñez dominicana no pueden seguir supeditadas a intereses económicos ni a la negligencia de quienes deben velar por el cumplimiento de las leyes.

«Si de verdad se quiere hablar de compromiso con la educación, este debe comenzar a libres entornos de riesgos, donde cada estudiante pueda aprender sin miedo, sin intoxicaciones y sin que su derecho más sagrado —el de vivir— se ponga en peligro», expresó el presidente de la ADP en San Francisco de Macorís, Robert Frías.

Periodista con experiencia desde hace más de 29 años. Nuestro fuerte principal son los temas que tienen que ver con las diversas problemáticas sociales del país y el análisis político, así como las reflexiones críticas sobre libros que tengan que ver con los temas planteados en líneas anteriores, con énfasis además en la novela y el cuento. Con Maestría en Ciencias Políticas y Políticas Públicas egresado de la UASD y con más de 15 Diplomados que tienen que ver con la Comunicación Política y la Imagen Política, entre otros.

Además autor de 11 libros publicados con temas que tienen que ver con la historia, la crítica literaria, biografía y otros que esperamos publicar en los próximos meses.

