Emiten orden de arresto internacional contra Tekashi 69 por agresión a Yailín La Más Viral; suman dos

Un tribunal de la República Dominicana declaró nuevamente en rebeldía al rapero estadounidense Daniel Hernández, mejor conocido como Tekashi o 6ix9ine, y emitió en su contra una orden de arresto internacional. En esta ocasión, por el caso de supuesta violencia de género e intrafamiliar contra su expareja, la también cantante urbana Jorgina Guillermo Díaz (Yailín La Más Viral), y su madre, Wanda Díaz Núñez.

La información fue confirmada a periodistas de Hoy Digital por Waldo Paulino, abogado de Hernández, quien explicó que el Quinto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tomó la decisión después de que su cliente no acudiera a la audiencia preliminar en su contra este miércoles.

«Bajo esa particularidad, el Ministerio Público solicitó declararlo en rebeldía con todas sus consecuencias legales, y el abogado querellante se adhirió al planteamiento, agregándole que sea una orden de arresto con captura internacional, dando aviso a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)», dijo Paulino.

El jurista agregó que no pudo refutar la medida, debido a que no cuenta con una justificación de la no comparecencia de su defendido.

El jurista agregó que no pudo refutar la medida debido a que no cuenta con una justificación para la no comparecencia de Tekashi 69. Además, destacó que ni Yailín La Más Viral ni su madre asistieron a la audiencia.

Sobre el caso

Según la investigación del Ministerio Público, el imputado ha ejercido violencia verbal, física y psicológica contra las víctimas.

El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a la Ley 24-97, artículos 309-1 y 309-2.

Se recuerda que la jueza Fátima Veloz impuso a Tekashi la presentación de una garantía económica de 30 mil pesos, en la modalidad de efectivo; impedimento de salida del país, presentación periódica los días 30 cada dos meses por ante el Ministerio Público investigador y la obligación de someterse a la vigilancia y cuidado del Centro Conductual para la Desarticulación de la Personalidad Violenta y asistir a las charlas que imparte dicho centro.

Veloz también emitió una orden de protección recíproca a favor de las víctimas, donde se le prohíbe a Tekashi molestar, intimidar, asediar, hostigar o amenazarlas por cualquier vía, ya sea en persona, por teléfono, por mensajes de textos o de WhatsApp o cualquier otra aplicación similar, videollamadas, redes sociales o por intermedio de terceras personas.

Seguir leyendo:

Emiten orden de arresto internacional contra Tekashi 69