Emma Heming Willis revela el devastador impacto de la demencia de Bruce Willis: “Es como ver a alguien desaparecer en vida”

En una emotiva entrevista para el especial de ABC Emma & Bruce Willis: The Unexpected Journey, emitido el 26 de agosto de 2025, Emma Heming Willis, esposa del reconocido actor Bruce Willis, compartió los momentos más duros que ha enfrentado desde que su esposo fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD), una enfermedad neurodegenerativa que afecta el comportamiento, el lenguaje y la personalidad.

“Imagina un matrimonio que ha sido estrecho y hermoso, y de repente la persona con la que vives ya no muestra empatía ni preocupación por ti o tu familia”, expresó Emma, visiblemente conmovida.

La FTD, que suele manifestarse alrededor de los 56 años, es poco conocida incluso entre profesionales médicos. Según el Dr. Bruce Miller, experto en la enfermedad, muchos casos son erróneamente diagnosticados como trastorno bipolar o depresión. En el caso de Willis, una tomografía cerebral confirmó el diagnóstico, que Emma describió como “el cinturón negro de las demencias”.

Una enfermedad que borra lentamente la identidad

La FTD afecta los lóbulos frontales y temporales del cerebro, provocando pérdida de palabras, desconexión emocional, compulsiones y deterioro del juicio. Emma relató que los primeros síntomas fueron sutiles: menos conversación, retraimiento en reuniones familiares, y una pérdida progresiva de empatía.

“Cuando recibí el diagnóstico, no entendía nada. Me dieron un folleto y me dijeron que no había cura. Sentí que estaba en caída libre”, confesó.

Bruce, por su parte, nunca pareció comprender del todo lo que ocurría. El Dr. Miller explicó que esta falta de conciencia es común en pacientes con FTD, ya que las áreas del cerebro responsables de la reflexión y el sufrimiento emocional se ven afectadas.

Ante el avance de la enfermedad, Emma tomó la difícil decisión de trasladar a Bruce a una segunda residencia adaptada, donde recibe atención profesional las 24 horas. Aunque ya no vive en el hogar familiar, la familia lo visita frecuentemente, y han aprendido a comunicarse con él de formas distintas.

“No necesito que sepa que soy su esposa. Solo quiero sentir que aún tengo una conexión con él. Y la tengo”, dijo Emma, quien también anunció la publicación de su libro The Unexpected Journey, una guía para cuidadores que enfrentan enfermedades neurodegenerativas3.

A pesar de la pérdida del lenguaje, Bruce sigue físicamente saludable. Emma compartió que, en una visita reciente, el actor tomó la mano del entrevistador sin decir una palabra, pero con una expresión de paz.