Emmanuel Clase y Luis Ortiz llevan la prohibición de LIDOM a los tribunales

Los pitchers dominicanos, Emmanuel Clase y Luis Ortiz, han acudido a los tribunales para desafiar directamente a la Liga Dominicana de Béisbol (LIDOM) y a su presidente, Vitelio Mejía.

La medida judicial es una respuesta fulminante a la decisión de la cabeza de la liga de objetar, por ahora, su crucial participación con las Estrellas Orientales en el torneo 2025-2026.

Puede leer: Tormenta Melissa: LIDOM reprograma juegos suspendidos

De acuerdo con la notificación formal de la demanda, Clase y Ortiz argumentan que la determinación de LIDOM adolece de base reglamentaria y contraviene el principio de presunción de inocencia. La defensa sostiene que, si bien los jugadores están siendo investigados por alegadas apuestas, aún no existe una sanción oficial ni una sentencia definitiva que pruebe su culpabilidad.

Los jugadores alegan que impedirles participar en el torneo constituye una sanción anticipada y una violación directa a sus derechos fundamentales.

El documento, emitido ante la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, cita que la audiencia fue fijada para este jueves 23 de octubre, a las 9:00 de la mañana, en modalidad virtual.

La notificación subraya que la medida adoptada vulnera disposiciones clave de la Carta Magna dominicana. Específicamente, se citan los artículos 69 (presunción de inocencia), 40.15 (derecho al trabajo) y 62.2 (libertad de profesión), que en conjunto garantizan que el ejercicio de una profesión no sea limitado por restricciones arbitrarias.