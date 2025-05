Emmanuel Macron niega haberse peleado con su esposa, Brigitte: “Estábamos bromeando”

El presidente francés, Emmanuel Macron, desmintió el lunes haber tenido una “pelea doméstica” con su esposa tras la publicación de imágenes que se volvieron virales en las que se ve a su mujer dándole un manotazo a su llegada a Vietnam al inicio de una gira por el Sudeste Asiático.

La agencia de noticias Associated Press captó el domingo por la noche el incidente a la llegada a Hanói del avión presidencial.

En las imágenes se ve el momento en el que se abre la puerta del avión. Detrás se ve a Macron hablando con su esposa, Brigitte –de la que solo se ven los brazos– cuando de repente esta le empuja violentamente el rostro con ambas manos.

Macron parece sorprendido, se gira rápidamente y saluda a los medios, tratando de actuar con normalidad.

Enseguida, la pareja baja las escaleras del avión y Emmanuel Macron tiende el brazo a su esposa, como es su costumbre, pero ella lo ignora y se apoya en la barandilla.

El video, que se volvió viral, ha desatado un aluvión de comentarios en las redes sociales.

En comentarios a periodistas en la capital vietnamita, Macron negó que él y su esposa tuvieran una “pelea doméstica” y aseguró que estaban “bromeando”.

“Con mi esposa estábamos bromeando, como lo hacemos a menudo”, explicó el jefe de Estado francés, que pidió “calma a todo el mundo” sobre la interpretación de estas imágenes.

Leer más: Emmanuel Macron se defiende tras «empujón de la mano» de su esposa, Brigitte

Macron también lanzó una defensa más amplia sobre su imagen pública, recordando el episodio de cuando, en el tren en el que viajaba a Kiev con los jefes de Gobierno de Alemania y Reino Unido, sobre la mesa había un pañuelo de papel que algunas cuentas de redes sociales vinculadas a la extrema derecha afirmaron que podía ser una bolsa de droga.

También se ha referido a cómo se malinterpretó y criticó hace pocos días la forma en que se dio la mano con el presidente turco, Recep Tayipp Erdogan en la cumbre de países europeos de Tirana.

“Para mí, han sido tres semanas. Si nos fijamos en la agenda internacional del Presidente francés, de Kiev a Tirana, pasando por Hanoi, hay gente que ha visto los vídeos y piensa que he compartido una bolsa de cocaína, que he tenido un careo con el Presidente turco y que, ahora mismo, me estoy peleando con mi mujer”, dijo. “Nada de eso es cierto, pero esos tres vídeos son reales. Así que todo el mundo tiene que calmarse y centrarse en las noticias reales”.

En un primer momento la oficina de Macron negó inicialmente la autenticidad de las imágenes con Brigitte, antes de que se confirmara que eran verídicas.

Posteriormente un colaborador del presidente describió el incidente como una inofensiva “riña” de pareja.

Otro miembro de su círculo restó importancia al incidente. “Fue un momento en el que el presidente y su esposa se relajaban antes del inicio de la visita, estaban bromeando”, dijo esta fuente que pidió no ser nombrada. “Es un momento de complicidad”, añadió.

Vietnam es la primera parada de una gira de casi una semana de Macron por el sudeste asiático, en la que visitará también Indonesia y Singapur.