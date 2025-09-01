Emmanuel Rivera Ledesma seguirá en prisión por caso Operación Nido

El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva contra Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como el principal cabecilla de una red de estafa inmobiliaria desarticulada mediante la Operación Nido. La decisión se tomó tras considerar que la defensa no presentó elementos nuevos que justificaran una modificación de la medida cautelar.

Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por las fiscales Magalys Sánchez y Yuderky Utate, presentó evidencias que demuestran que Rivera Ledesma habría realizado maniobras para obstruir la investigación, incluyendo intentos de disuadir a las víctimas de querellarse o retirar sus denuncias. La jueza Keyla Pérez fijó para el próximo 18 de septiembre la lectura íntegra de la decisión judicial.

La Operación Nido, ejecutada el 3 de enero de 2024, reveló un esquema fraudulento que ofertaba viviendas en proyectos inexistentes, utilizando empresas como Indisarq S.R.L., Grupo Wimar S.R.L. y Auto Xperts AFM S.R.L. para cometer delitos de estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos. En total, se realizaron 25 allanamientos en distintas provincias del país.

Las autoridades sostienen que Rivera Ledesma y otros miembros de la red llevaron una vida de lujos con el dinero obtenido de las víctimas, y que aún representan una amenaza para el proceso judicial y para quienes fueron estafados.