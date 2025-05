Emmanuel y Brigitte Macron: una historia de amor marcada por la controversia

En el corazón de Amiens, en el norte de Francia, una ciudad burguesa donde todos se conocen y pocos perdonan las transgresiones sociales, nació una de las historias de amor más polémicas de la política europea contemporánea.

Corría el año 1993. En el exclusivo colegio jesuita La Providence, Emmanuel Macron, de 15 años, destacaba por su inteligencia, pasión literaria y presencia escénica.

Allí conoció a Brigitte Trogneux, su profesora de teatro y literatura, de 40 años, casada con el banquero André-Louis Auzière y madre de tres hijos. Su hija Laurence compartía aula con el joven Macron.

En ese escenario de teatro ordenado apareció Emmanuel, un alumno atípico: culto, precoz, seductor en escena y obsesionado con las letras. Ella tenía 40 años, él apenas 15.

La relación comenzó en secreto durante los ensayos de una obra de Eduardo De Filippo. Fue un vínculo intelectual, casi literario, según ambos relatarían años después.

La atracción surgió entre clases de teatro y lecturas compartidas. La complicidad intelectual se volvió emocional, y finalmente amorosa. La noticia cayó como una bomba. Ni los compañeros ni los directivos del colegio estaban preparados para una relación que, aunque legal en términos de edad, violaba una norma ética fundamental: la de no cruzar el límite entre docente y alumno.

Las consecuencias fueron inmediatas. Según reseñó Paris Math, el colegio recibió denuncias anónimas. Las familias, tanto la de Brigitte como la de Emmanuel, fueron señaladas en el barrio. La casa de los Trogneux recibió escupitajos en la puerta. Los padres del joven, Jean-Michel Macron y Françoise Noguès, ambos médicos, reaccionaron con fuerza: lo sacaron del colegio y lo enviaron a París.

La intención era clara: interrumpir la relación y evitar un escándalo público irreversible.

Desde el punto de vista legal, Brigitte se encontraba en una situación delicada. Aunque Emmanuel tenía la edad mínima de consentimiento (15 años), el hecho de que fuera su alumno habilitaba una posible condena de hasta tres años de prisión.

Ella no solo arriesgaba su reputación, sino también su carrera y libertad. Aun así, decidió resistir: continuó dando clases, se separó lentamente de su esposo y perdió parte de su círculo social, como recoge la biografía Brigitte Macron, l’Affranchie de Maëlle Brun.

La familia Trogneux la condenó al ostracismo. Solo le ofrecieron una advertencia: si seguía adelante con el joven Macron, no podría formar una nueva familia. Pero Brigitte ya lo había decidido. El precio a pagar era altísimo. “Cuando lo conocí, estaba hecha un lío. Dentro de mí había un huracán. Emmanuel fue ese huracán”, contó ella tiempo después.

Por su parte, Emmanuel, aún adolescente, mantuvo la fe. Le escribió cartas, la llamaba todos los días, seguía consultándole sus escritos y planeaba el reencuentro. Al igual que Julien Sorel en la novela Rojo y Negro o un personaje de Balzac, le prometió volver. Y así fue.

Antes de marcharse, Emmanuel lanzó una promesa que marcaría su destino: “No te desharás de mí. Volveré y me casaré contigo”. Brigitte, desgarrada, creyó que la distancia y el tiempo extinguirían la pasión. Pero el joven no olvidó. Lo repitió durante años. Y cumplió.

La transformación de Brigitte

Ella nació en el seno de una de las familias más respetadas de Amiens, ciudad burguesa del norte de Francia. Su padre, Marc Trogneux, dirigía un imperio chocolatero con tiendas en todo el país.

Su madre, Simone Pujol, era ama de casa. Criada en un ambiente privilegiado, creció entre libros, piano y arte. Se casó joven con el banquero André-Louis Auzière, con quien tuvo tres hijos: Sébastien, Laurence y Tiphaine. Se dedicó a la enseñanza en colegios religiosos, primero en Amiens y luego en París.

Pero la vida de Brigitte dio un giro radical cuando conoció a Emmanuel. Contra todo pronóstico, rompió con su entorno, su matrimonio y el guion tradicional reservado a mujeres de su generación. Tras divorciarse en 2006 y casarse con Macron en 2007, Brigitte reinventó su vida en París. Enseñó literatura, historia y latín en colegios como Saint-Louis de Gonzague, al tiempo que acompañaba a su marido, primero en la banca, luego en política.

Con el tiempo, se volvió una figura omnipresente pero discreta. Rechazó protagonismo político formal, pero se convirtió en la principal asesora no oficial de Macron. Él mismo lo reconoció en su libro Revolución: “Ella fue la valiente. Lo dejó todo por mí. No me amaba por lo que tenía, sino por lo que era”.

Sus hijas la apoyaron desde el inicio. Incluso Tiphaine Auzière, la menor, participó activamente en la campaña presidencial. En palabras de ella: “Brigitte y Emmanuel están unidos como nadie. Él vino a pedirnos su mano. Fue un gesto muy fuerte”.

En el corazón del poder francés, Brigitte es la “parte no negociable” de Emmanuel Macron, como él la llamó la noche de su victoria en 2017.

La consejera invisible

Aunque nunca ocupó un cargo formal en la estructura política de En Marche!, Brigitte Macron ha sido desde el inicio una pieza central en la vida pública y política de su esposo. Su papel ha sido el de estratega emocional, correctora de discursos, gestora de imagen y compañera de ruta en cada decisión trascendental.

Según detalla Ouest France, desde los años de formación de Emmanuel Macron en Sciences Po y la ENA, Brigitte se mantuvo presente, a través de llamadas, correcciones literarias y consejos.

Más tarde, cuando Macron inició su carrera profesional en la banca Rothschild, ella equilibró su trabajo como docente con una creciente implicación en su entorno profesional.

En 2014, cuando fue nombrado ministro de Economía, Brigitte se instaló con él en Bercy. Participaba en reuniones, opinaba sobre discursos y acompañaba sus salidas. Como captó un reportaje de Canal+, su presencia era constante, aunque Macron aclaraba: “no forma parte de mi gabinete, no cobra un sueldo del Estado, pero su opinión me importa”.

En 2015, dio un paso clave: pidió licencia del Ministerio de Educación para dedicarse a tiempo completo a su marido.

Un año después, cuando se fundó En Marche!, ella se convirtió en una figura interna decisiva. Aunque no tenía rol oficial en el partido ni oficina en la sede de campaña, lo acompañaba en actos, opinaba sobre entrevistas y le corregía los tonos de sus discursos. Para los asesores, era una especie de comité editorial emocional.

Brigitte también fue crucial para acercarlo a sectores culturales e intelectuales. Según Ouest France, lo conectó con figuras como Pierre Arditi, Stéphane Bern o François Berléand, ampliando su capital simbólico más allá de la tecnocracia. Ella también lo ayudó a perfilar una imagen más cálida y cercana, vital para un candidato joven y poco conocido.

Durante la campaña presidencial de 2017, su presencia fue meticulosamente cuidada. La portavoz del movimiento, Laurence Haïm, sugirió que adoptaran una estrategia similar a la de los Obama. A pesar de no tener rol político, Brigitte era la figura que anclaba emocionalmente al candidato. Como lo expresó el senador François Patriat: “si no la ve en una hora, la llama”.

Era su gran ayuda. Le señalaba si usaba palabras complicadas, si sus textos eran aburridos o si su tono debía ajustarse. Nunca buscó protagonismo, pero Macron lo dejó claro tras su victoria: “sin ella, yo no sería quien soy”.

Rumores, burlas y resistencia

Desde que Emmanuel Macron emergió en la escena política, su historia con Brigitte ha sido objeto de ataques constantes, chismes maliciosos y burlas de corte sexista, tanto en redes sociales como en medios tradicionales. Lejos de esconderse, la pareja ha hecho frente a cada ola con una mezcla de sobriedad, ironía y estrategia mediática.

Uno de los primeros embates surgió cuando se divulgó una teoría de conspiración según la cual el presidente mantenía una relación secreta con Mathieu Gallet, entonces presidente de Radio France.

Fue Emmanuel Macron quien lo desmintió públicamente, en una jugada poco habitual para un candidato en campaña, mostrando su determinación de cerrar el paso a especulaciones infundadas.

Más persistentes han sido los ataques centrados en la diferencia de edad entre ambos. Mientras que las relaciones entre hombres mayores y mujeres jóvenes rara vez escandalizan, el caso inverso provocó titulares como “una cougar en el Elíseo” o “Barbie Sénior”. Algunos medios y humoristas se refirieron a Brigitte como la “abuela del presidente” o hicieron parodias sobre su papel maternal.

Un nuevo escándalo

Anoche al llegar a Vietnam, el presidente Emmanuel Macron recibió un gesto brusco por parte de su esposa, Brigitte Macron, que quedó registrado en video y encendió las redes sociales en cuestión de minutos.

El hecho, interpretado por muchos como una muestra de conflicto marital, eclipsó momentáneamente los objetivos estratégicos del mandatario en su primera visita oficial a Vietnam.

El video recorrió el mundo antes de que la delegación francesa pudiera reaccionar, poniendo el foco en lo íntimo cuando el viaje buscaba proyectar liderazgo global.

La viralización del gesto de Brigitte Macron generó un revuelo que la presidencia francesa intentó calmar con rapidez.

En un primer momento, la oficina de Emmanuel Macron puso en duda la autenticidad del video, pero luego, ante la evidencia, admitió que el hecho había ocurrido. Para restarle dramatismo, un colaborador cercano lo calificó como una “pelea” inofensiva de pareja.

Otra fuente del entorno presidencial intentó despolitizar el momento, describiéndolo como un gesto íntimo y humorístico: “Se estaban desestresando antes del viaje bromeando”, aseguró ante periodistas. La misma voz acusó a cuentas prorrusas de amplificar el incidente con intenciones maliciosas, buscando dañar la imagen del mandatario francés en plena gira asiática.